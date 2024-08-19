https://ria.ru/20240819/aliev-1967102429.html
Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 19.08.2024
Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Азербайджан и Россия будут и дальше координировать деятельность в сфере энергетики. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:36
2024-08-19T15:36
2024-08-19T15:36
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Азербайджан и Россия будут и дальше координировать деятельность в сфере энергетики. "В сфере энергетики была подробно проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении. Уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность", - сказал Алиев в понедельник по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
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ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, баку, в мире
Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Баку, В мире
Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Алиев: уверен, что Азербайджан и РФ будут и дальше координироваться в энергетике