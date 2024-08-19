https://ria.ru/20240819/aliev-1967102429.html

Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 19.08.2024

Алиев выразил уверенность в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Азербайджан и Россия будут и дальше координировать деятельность в сфере энергетики. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:36

2024-08-19T15:36

2024-08-19T15:36

ильхам алиев

владимир путин

россия

азербайджан

баку

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Азербайджан и Россия будут и дальше координировать деятельность в сфере энергетики. "В сфере энергетики была подробно проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении. Уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность", - сказал Алиев в понедельник по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

россия

азербайджан

баку

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ильхам алиев, владимир путин, россия, азербайджан, баку, в мире