https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

Алиев оценил отношения России и Азербайджана

Алиев оценил отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024

Алиев оценил отношения России и Азербайджана

Принятые в рамках визита президента России Владимира Путина документы подтверждают дружественный и союзнический характер отношений РФ и Азербайджана, заявил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:22

2024-08-19T15:22

2024-08-19T15:31

россия

азербайджан

баку

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Принятые в рамках визита президента России Владимира Путина документы подтверждают дружественный и союзнический характер отношений РФ и Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений.... Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры", - заявил Алиев по итогам своих переговоров с Путиным. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

баку

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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире