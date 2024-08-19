https://ria.ru/20240819/aliev-1967086954.html

Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык

Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык - РИА Новости, 19.08.2024

Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:55

2024-08-19T14:55

2024-08-19T15:19

азербайджан

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владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй."Особое внимание всегда уделяется сфере гуманитарного сотрудничества, в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается более 160 тысяч учеников, более 800 тысяч изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучаются более 15 тысяч студентов", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html

азербайджан

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азербайджан, в мире, владимир путин, россия, баку, ильхам алиев