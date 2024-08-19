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Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык - РИА Новости, 19.08.2024
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14:55 19.08.2024 (обновлено: 15:19 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/aliev-1967086954.html
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык - РИА Новости, 19.08.2024
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:55
2024-08-19T15:19
азербайджан
в мире
владимир путин
россия
баку
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй."Особое внимание всегда уделяется сфере гуманитарного сотрудничества, в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается более 160 тысяч учеников, более 800 тысяч изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучаются более 15 тысяч студентов", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html
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азербайджан, в мире, владимир путин, россия, баку, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Владимир Путин, Россия, Баку, Ильхам Алиев
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык

Алиев: более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй.
«
"Особое внимание всегда уделяется сфере гуманитарного сотрудничества, в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается более 160 тысяч учеников, более 800 тысяч изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучаются более 15 тысяч студентов", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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