https://ria.ru/20240819/aliev-1967086954.html
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык - РИА Новости, 19.08.2024
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:55
2024-08-19T14:55
2024-08-19T15:19
азербайджан
в мире
владимир путин
россия
баку
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967046225_0:0:2685:1510_1920x0_80_0_0_5be143db1e90f2aaab6a7634ee478d37.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй."Особое внимание всегда уделяется сфере гуманитарного сотрудничества, в Азербайджане существуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучается более 160 тысяч учеников, более 800 тысяч изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучаются более 15 тысяч студентов", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967036668_259:0:2795:1902_1920x0_80_0_0_369745ccd710bcc9d96356a8cb326e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, в мире, владимир путин, россия, баку, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Владимир Путин, Россия, Баку, Ильхам Алиев
Алиев назвал число учеников в Азербайджане, изучающих русский язык
Алиев: более 800 тысяч учеников в Азербайджане изучают русский язык как второй