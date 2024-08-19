https://ria.ru/20240819/aliev-1967068193.html

Алиев отметил позитивную динамику в сотрудничестве с Россией

Алиев отметил позитивную динамику в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 19.08.2024

Алиев отметил позитивную динамику в сотрудничестве с Россией

Азербайджан видит позитивную динамику сотрудничества с Россией, настроен на укрепление взаимодействия с ней по всем направлениям, заявил президент Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:10

2024-08-19T14:10

2024-08-19T14:21

россия

азербайджан

ильхам алиев

владимир путин

в мире

баку

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджан видит позитивную динамику сотрудничества с Россией, настроен на укрепление взаимодействия с ней по всем направлениям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям", - сказал Алиев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе."По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций говорит сам за себя. Тем для обсуждений, взаимодействия действительно много", - добавил он.Президент отметил, что сфера взаимодействия Азербайджана и России расширяется из года в год.

https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html

россия

азербайджан

баку

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2024

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россия, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, в мире, баку