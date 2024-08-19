https://ria.ru/20240819/aliev--1967089414.html
Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования
Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования - РИА Новости, 19.08.2024
Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил с Путиным отношения в сфере образования. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:01
2024-08-19T15:01
2024-08-19T15:19
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азербайджан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил с Путиным отношения в сфере образования."Сегодня мы также обсудили вопрос развития отношений в сфере образования", - заявил Алиев.
https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html
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россия, в мире, азербайджан, ильхам алиев
Россия, В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования
Алиев обсудил с Путиным развитие отношений с Россией в сфере образования