https://ria.ru/20240819/aliev--1967089414.html

Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования

Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования - РИА Новости, 19.08.2024

Путин обсудил с Алиевым развитие отношений в сфере образования

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил с Путиным отношения в сфере образования. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:01

2024-08-19T15:01

2024-08-19T15:19

россия

в мире

азербайджан

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил с Путиным отношения в сфере образования."Сегодня мы также обсудили вопрос развития отношений в сфере образования", - заявил Алиев.

https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

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россия, в мире, азербайджан, ильхам алиев