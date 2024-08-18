https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966833282.html
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков - РИА Новости, 18.08.2024
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:52
2024-08-18T01:52
2024-08-18T01:57
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.Накануне вечером у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966832388.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
После землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков магнитудой до 5,6