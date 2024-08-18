https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966833282.html

После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков

После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков - РИА Новости, 18.08.2024

После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков

Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:52

2024-08-18T01:52

2024-08-18T01:57

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.Накануне вечером у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.

https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966832388.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

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камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия