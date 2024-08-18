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После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков - РИА Новости, 18.08.2024
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01:52 18.08.2024 (обновлено: 01:57 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966833282.html
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков - РИА Новости, 18.08.2024
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:52
2024-08-18T01:57
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН. Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.Накануне вечером у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966832388.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков

После землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков магнитудой до 5,6

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пятнадцать афтершоков зарегистрировали после сильного землетрясения на Камчатке, сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Чуть более чем за три часа после землетрясения сейсмологи зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,6. Все они произошли в акватории Тихого океана в 79-119 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Накануне вечером у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
По данным МЧС, угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке нет
01:19
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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