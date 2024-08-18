Рейтинг@Mail.ru
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/vulkan-1966849900.html
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 18.08.2024
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:52
2024-08-18T08:52
эбеко
парамушир
северо-курильск
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964102812_32:0:1168:639_1920x0_80_0_0_342946762ec04a63bdbc637a1b97b1dd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря". "Шлейф пепла протянулся на 5 километров на восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале института. Также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966833282.html
эбеко
парамушир
северо-курильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964102812_27:0:873:635_1920x0_80_0_0_451d091204a2d0da0ac302fb13fda227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 километра над уровнем моря

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д. МельниковПепловый выброс на вулкане Эбеко на Курилах
Пепловый выброс на вулкане Эбеко на Курилах - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д. Мельников
Пепловый выброс на вулкане Эбеко на Курилах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря".
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок
17 августа, 23:39
"Шлейф пепла протянулся на 5 километров на восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале института. Также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
Вчера, 01:52
 
ЭбекоПарамуширСеверо-КурильскРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала