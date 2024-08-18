https://ria.ru/20240818/vulkan-1966849900.html

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 18.08.2024

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:52

2024-08-18T08:52

2024-08-18T08:52

эбеко

парамушир

северо-курильск

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, "эксплозии подняли пепел Эбеко на 2,5 километра над уровнем моря". "Шлейф пепла протянулся на 5 километров на восток от вулкана", – говорится в сообщении в Telegram-канале института. Также отмечается, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

https://ria.ru/20240818/zemletryasenie-1966833282.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, происшествия