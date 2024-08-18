https://ria.ru/20240818/vulkan-1966829641.html

На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана

На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана - РИА Новости, 18.08.2024

На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана

Красный авиационный код объявлен на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T00:37

2024-08-18T00:37

2024-08-18T00:37

камчатка

шивелуч

россия

происшествия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Красный авиационный код объявлен на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. "Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на девять километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: красный", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

https://ria.ru/20240808/ebeko-1964804155.html

камчатка

шивелуч

россия

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камчатка, шивелуч, россия, происшествия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)