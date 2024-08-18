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На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана - РИА Новости, 18.08.2024
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00:37 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/vulkan-1966829641.html
На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана
На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана - РИА Новости, 18.08.2024
На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана
Красный авиационный код объявлен на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T00:37
2024-08-18T00:37
камчатка
шивелуч
россия
происшествия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Красный авиационный код объявлен на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. "Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на девять километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: красный", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок. Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
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камчатка
шивелуч
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камчатка, шивелуч, россия, происшествия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Шивелуч, Россия, Происшествия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана

На Камчатке объявили красный авиационный код из-за активности вулкана Шивелуч

© Фото : Роскосмос/ВКонтактеМониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Роскосмос/ВКонтакте
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Красный авиационный код объявлен на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале "Института вулканологии и сейсмологии" ДВО РАН.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч.
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"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на девять километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код: красный", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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КамчаткаШивелучРоссияПроисшествияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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