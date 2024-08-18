https://ria.ru/20240818/ukraina-1966844268.html
Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.08.2024
Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена еще в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:28
2024-08-18T07:28
2024-08-18T07:28
специальная военная операция на украине
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хмельницкий (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена еще в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, а также Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах был объявлен в промежутке с 7.12 до 7.19 мск. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины. Сигнал тревоги звучит в этих регионах до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240818/zaporozhskaya_oblast-1966843655.html
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украина, россия, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу