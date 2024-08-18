https://ria.ru/20240818/tramp-1966832627.html

Трамп раскритиковал план Харрис по борьбе с инфляцией

Трамп раскритиковал план Харрис по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 18.08.2024

Трамп раскритиковал план Харрис по борьбе с инфляцией

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал план Камалы Харрис по борьбе с инфляцией, обратив внимание, что цены растут с... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:22

2024-08-18T01:22

2024-08-18T01:22

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал план Камалы Харрис по борьбе с инфляцией, обратив внимание, что цены растут с момента прихода Харрис и президента Джо Байдена к власти. При президентстве Трампа рост инфляции на продукты в целом сохранялся на низком уровне, однако к концу его срока начал ускоряться на фоне эпидемии коронавируса, достигнув рекордных показателей уже когда администрация Байдена и его вице-президента Харрис пришла к власти в 2021 году. В августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение - на 13,5% в годовом исчислении. Несмотря на снижение инфляции в некоторых потребительских категориях этим летом, медленный рост цен продолжился, достигнув 2,2% в июле в годовом исчислении. "Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад, так почему же она не сделала этого тогда? Идет 1,305 день, так почему же она не делает этого прямо сейчас?", - заявил Трамп на предвыборном мероприятии. Бывший президент США отверг обвинения Харрис в том, что он собирается повысить налоги на еду, медицину и бензин и заявил, что он, наоборот, собирается их снизить. В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, покупающим жилье впервые. Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал программу Харрис, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику.

https://ria.ru/20240817/wsj-1966723278.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024