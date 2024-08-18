https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024

Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:04

2024-08-18T06:04

2024-08-18T15:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины."Конечно, мы пойдем (если будет решение перебросить отряд для противодействия ВСУ в Курской области. — Прим. ред.), потому что там страдают также невинные люди. <...> Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы. <...> Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения", — сказал РИА Новости боец отряда с позывным Борзый. Его сослуживец с позывным Змей уточнил, что, так же как и другие бойцы отряда, готов выдвинуться для выполнения задач по противодействию ВСУ в Курской области."Как и везде (в Курской области. — Прим. ред.), так и в Херсонской, Донецке, Луганске, везде все одинаково — гибнут люди, это просто считаю недопустимым", — сказал Змей.Боец отряда с позывным Прометей рассказал РИА Новости, что в Курской области у него живет бабушка, он считает эту землю малой родиной и готов ее защищать."У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка в Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же. <...> Меня это очень потрясло. <...> Я знаю, что все придет в порядок, что их (ВСУ. — Прим. ред.) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло. <…> Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем все возможное", — прокомментировал боец отряда.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

https://ria.ru/20240817/kadyrov-1966773007.html

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курская область

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей шойгу, вооруженные силы украины