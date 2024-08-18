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Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 18.08.2024 (обновлено: 15:08 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html
Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область
Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область
Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T06:04
2024-08-18T15:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины."Конечно, мы пойдем (если будет решение перебросить отряд для противодействия ВСУ в Курской области. — Прим. ред.), потому что там страдают также невинные люди. &lt;...&gt; Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы. &lt;...&gt; Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения", — сказал РИА Новости боец отряда с позывным Борзый. Его сослуживец с позывным Змей уточнил, что, так же как и другие бойцы отряда, готов выдвинуться для выполнения задач по противодействию ВСУ в Курской области."Как и везде (в Курской области. — Прим. ред.), так и в Херсонской, Донецке, Луганске, везде все одинаково — гибнут люди, это просто считаю недопустимым", — сказал Змей.Боец отряда с позывным Прометей рассказал РИА Новости, что в Курской области у него живет бабушка, он считает эту землю малой родиной и готов ее защищать."У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка в Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же. &lt;...&gt; Меня это очень потрясло. &lt;...&gt; Я знаю, что все придет в порядок, что их (ВСУ. — Прим. ред.) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло. &lt;…&gt; Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем все возможное", — прокомментировал боец отряда.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Экс-бойцы ВСУ из отряда Максима Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Конечно, мы пойдем (если будет решение перебросить отряд для противодействия ВСУ в Курской области. — Прим. ред.), потому что там страдают также невинные люди. <...> Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы. <...> Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения", — сказал РИА Новости боец отряда с позывным Борзый.
Его сослуживец с позывным Змей уточнил, что, так же как и другие бойцы отряда, готов выдвинуться для выполнения задач по противодействию ВСУ в Курской области.
"Как и везде (в Курской области. — Прим. ред.), так и в Херсонской, Донецке, Луганске, везде все одинаково — гибнут люди, это просто считаю недопустимым", — сказал Змей.
Боец отряда с позывным Прометей рассказал РИА Новости, что в Курской области у него живет бабушка, он считает эту землю малой родиной и готов ее защищать.
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"У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка в Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же. <...> Меня это очень потрясло. <...> Я знаю, что все придет в порядок, что их (ВСУ. — Прим. ред.) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло. <…> Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем все возможное", — прокомментировал боец отряда.
ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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