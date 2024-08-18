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Сейсмособытия на Камчатке не отразились на работе воздушного транспорта - РИА Новости, 18.08.2024
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18:12 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/seysmosobytiya-1966918871.html
Сейсмособытия на Камчатке не отразились на работе воздушного транспорта
Сейсмособытия на Камчатке не отразились на работе воздушного транспорта - РИА Новости, 18.08.2024
Сейсмособытия на Камчатке не отразились на работе воздушного транспорта
Сейсмособытия в районе Камчатки не отразились на работе воздушного транспорта России, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:12
2024-08-18T18:12
происшествия
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
российская академия наук
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сейсмособытия в районе Камчатки не отразились на работе воздушного транспорта России, сообщил представитель Росавиации. Камчатский филиал геофизической службы РАН накануне сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до пяти баллов, сообщал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. "Сейсмособытия в районе Камчатки, в частности, произошедшее в субботу, 17 августа, в 22.10 мск землетрясение магнитудой 7, не отразились на работе воздушного транспорта России - он продолжает работать штатно, полеты гражданской авиации выполняются по расписанию, объекты Единой системы организации воздушного движения не пострадали", - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается при этом, что из-за начавшегося после землетрясения эксплозивного извержения действующего вулкана Шивелуч транзит авиакомпаний из дружественных стран в рамках безопасности сместился в воздушное пространство России. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Камчатке.
https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966823523.html
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камчатка
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происшествия, камчатка, россия, петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Российская академия наук
Сейсмособытия на Камчатке не отразились на работе воздушного транспорта

Сейсмособытия в районе Камчатки не отразились на работе воздушного транспорта

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сейсмособытия в районе Камчатки не отразились на работе воздушного транспорта России, сообщил представитель Росавиации.
Камчатский филиал геофизической службы РАН накануне сообщил о землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского. Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться долго, в ближайшие дни ожидаются толчки в Петропавловске-Камчатском до пяти баллов, сообщал директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с землетрясением
17 августа, 22:57
«
"Сейсмособытия в районе Камчатки, в частности, произошедшее в субботу, 17 августа, в 22.10 мск землетрясение магнитудой 7, не отразились на работе воздушного транспорта России - он продолжает работать штатно, полеты гражданской авиации выполняются по расписанию, объекты Единой системы организации воздушного движения не пострадали", - говорится в сообщении Росавиации.
Отмечается при этом, что из-за начавшегося после землетрясения эксплозивного извержения действующего вулкана Шивелуч транзит авиакомпаний из дружественных стран в рамках безопасности сместился в воздушное пространство России.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Камчатке.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
После сильного землетрясения на Камчатке зарегистрировали 15 афтершоков
Вчера, 01:52
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияПетропавловск-КамчатскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Российская академия наук
 
 
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