https://ria.ru/20240818/putin-1966930772.html

Путин прилетел в Баку

Путин прилетел в Баку - РИА Новости, 18.08.2024

Путин прилетел в Баку

Президент Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:45

2024-08-18T19:45

2024-08-18T21:12

баку

владимир путин

азербайджан

ильхам алиев

гейдар алиев (политик)

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БАКУ, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости.Российского лидера приветствовала рота почетного караула, а у трапа самолета расстелили зеленую ковровую дорожку. В аэропорту Баку вывесили флаги России и Азербайджана. Путина встречал первый заместитель премьера Азербайджана Якуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Представители Азербайджана приветствовали Путина на русском языке.Затем глава государства прошел по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул, и покинул аэропорт на президентском лимузине "Аурус".После этого в домашней резиденции азербайджанского лидера начался неформальный ужин Путина с президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой.Как ожидается, 19 августа глава государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.Кроме того, запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.В конце рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. После этого состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.

https://ria.ru/20240818/putin-1966879031.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

баку

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

баку, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, гейдар алиев (политик)