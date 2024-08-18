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Путин прилетел в Баку - РИА Новости, 18.08.2024
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19:45 18.08.2024 (обновлено: 21:12 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/putin-1966930772.html
Путин прилетел в Баку
Путин прилетел в Баку - РИА Новости, 18.08.2024
Путин прилетел в Баку
Президент Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:45
2024-08-18T21:12
баку
владимир путин
азербайджан
ильхам алиев
гейдар алиев (политик)
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БАКУ, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости.Российского лидера приветствовала рота почетного караула, а у трапа самолета расстелили зеленую ковровую дорожку. В аэропорту Баку вывесили флаги России и Азербайджана. Путина встречал первый заместитель премьера Азербайджана Якуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Представители Азербайджана приветствовали Путина на русском языке.Затем глава государства прошел по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул, и покинул аэропорт на президентском лимузине "Аурус".После этого в домашней резиденции азербайджанского лидера начался неформальный ужин Путина с президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой.Как ожидается, 19 августа глава государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.Кроме того, запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.В конце рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. После этого состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
https://ria.ru/20240818/putin-1966879031.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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баку, владимир путин, азербайджан, ильхам алиев, гейдар алиев (политик)
Баку, Владимир Путин, Азербайджан, Ильхам Алиев, Гейдар Алиев (политик)
Путин прилетел в Баку

Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку
Президент Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на церемонии встречи в аэропорту Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российского лидера приветствовала рота почетного караула, а у трапа самолета расстелили зеленую ковровую дорожку. В аэропорту Баку вывесили флаги России и Азербайджана. Путина встречал первый заместитель премьера Азербайджана Якуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Представители Азербайджана приветствовали Путина на русском языке.
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Затем глава государства прошел по ковровой дорожке, вдоль которой выстроился почетный караул, и покинул аэропорт на президентском лимузине "Аурус".
После этого в домашней резиденции азербайджанского лидера начался неформальный ужин Путина с президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой.
Как ожидается, 19 августа глава государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь".
Затем состоится церемония официальной встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба". Далее политики проведут беседу и переговоры в расширенном составе.
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Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, запланированы церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ.
В конце рабочего дня лидеры государств посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. После этого состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
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