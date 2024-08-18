https://ria.ru/20240818/putin-1966879031.html
Путин и Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование
Путин и Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование - РИА Новости, 18.08.2024
Путин и Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование
Одной из тем переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет азербайджано-армянское урегулирование, следует из материалов к... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:15
2024-08-18T13:15
2024-08-18T14:34
азербайджан
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россия
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Одной из тем переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет азербайджано-армянское урегулирование, следует из материалов к государственному визиту российского лидера в Баку."Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности — по тематике азербайджано-армянского урегулирования", — говорится в документе.Отмечается, что ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы, разблокирование экономических и логистических связей в регионе. Основой для этого должны послужить трехсторонние договоренности 2020-2022 годов.В Москве подтверждают готовность продолжать содействовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.Также в документе отмечается динамичное развитие стратегического партнерства России и Азербайджана. В феврале 2022 года главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, а всего договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает более 150 договоров и соглашений.Товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2024-го вырос на 7,1% — до двух миллиардов долларов. Российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.
https://ria.ru/20240710/mir-1958857413.html
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, баку, россия, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Баку, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин и Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование
Путин и Алиев в Баку обсудят азербайджано-армянское урегулирование
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Одной из тем переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет азербайджано-армянское урегулирование, следует из материалов к государственному визиту российского лидера в Баку.
«
"Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности — по тематике азербайджано-армянского урегулирования", — говорится в документе.
Отмечается, что ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы, разблокирование экономических и логистических связей в регионе. Основой для этого должны послужить трехсторонние договоренности 2020-2022 годов.
В Москве
подтверждают готовность продолжать содействовать нормализации отношений между Ереваном
и Баку.
Также в документе отмечается динамичное развитие стратегического партнерства России
и Азербайджана. В феврале 2022 года главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, а всего договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает более 150 договоров и соглашений.
Товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2024-го вырос на 7,1% — до двух миллиардов долларов. Российские прямые инвестиции в Азербайджан составили порядка 4,2 миллиарда долларов. В республике работает более 1,2 тысячи компаний с российским капиталом.
Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.