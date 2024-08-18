https://ria.ru/20240818/proverka-1966928114.html

СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области

СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 18.08.2024

СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области

Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:25

2024-08-18T19:25

2024-08-18T19:35

происшествия

россия

ломоносовский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного полета, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в субботу неблагоприятные погодные условия привели к инциденту с легкомоторным самолетом в Ленобласти, никто не пострадал. "Вечером 17 августа... поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полета при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолет Цесна 172... Ленинградским следственным отделом на транспорте... по факту крушения самолета проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении. Как уточняет СК, пассажиров на борту самолета не было, пилот не пострадал. На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, самолет находится на земле вверх шасси.

https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html

https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html

россия

ломоносовский район

ленинградская область

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происшествия, россия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура