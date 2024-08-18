СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области
СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленобласти
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024
Сотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного полета, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в субботу неблагоприятные погодные условия привели к инциденту с легкомоторным самолетом в Ленобласти, никто не пострадал.
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"Вечером 17 августа... поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полета при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолет Цесна 172... Ленинградским следственным отделом на транспорте... по факту крушения самолета проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Как уточняет СК, пассажиров на борту самолета не было, пилот не пострадал.
На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, самолет находится на земле вверх шасси.
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