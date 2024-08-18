Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 18.08.2024 (обновлено: 19:35 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/proverka-1966928114.html
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 18.08.2024
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области
Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:25
2024-08-18T19:35
происшествия
россия
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966928578_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_0592a99dfd1ed2d814096d83d8c1c386.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного полета, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в субботу неблагоприятные погодные условия привели к инциденту с легкомоторным самолетом в Ленобласти, никто не пострадал. "Вечером 17 августа... поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полета при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолет Цесна 172... Ленинградским следственным отделом на транспорте... по факту крушения самолета проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении. Как уточняет СК, пассажиров на борту самолета не было, пилот не пострадал. На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, самолет находится на земле вверх шасси.
https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html
https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html
россия
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966928578_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e117453d1d4bf84cc5ecbf1388a6521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области

СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Ленобласти

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024
Сотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте крушения легкомоторного самолета на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области. 18 августа 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного полета, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в субботу неблагоприятные погодные условия привели к инциденту с легкомоторным самолетом в Ленобласти, никто не пострадал.
Место крушения легкомоторного самолета Злин-42 в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
На Ставрополье разбился частный самолет
Вчера, 14:59
«
"Вечером 17 августа... поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полета при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолет Цесна 172... Ленинградским следственным отделом на транспорте... по факту крушения самолета проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Как уточняет СК, пассажиров на борту самолета не было, пилот не пострадал.
На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, самолет находится на земле вверх шасси.
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье
7 августа, 05:28
 
ПроисшествияРоссияЛомоносовский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала