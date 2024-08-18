Харрис немного опережает Трампа по поддержке избирателей, показал опрос
Ipsos: Харрис немного опережает Трампа по поддержке избирателей
© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Половина американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, по этому показателю она немного опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в поддержку которого выступают 45%, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post.
Из результатов опроса следует, что Харрис пользуется поддержкой 50% всех совершеннолетних избирателей, результат Трампа на пять процентных пунктов ниже. При этом среди тех, кто уже зарегистрировался в качестве избирателя, разрыв между Харрис и Трампом чуть меньше - 49% против тех же 45%. Большинство опрошенных, 53%, также отметили, что считают Харрис более квалифицированной для поста президента, в то время как Трампа так охарактеризовали лишь 47%.
Если в избирательных бюллетенях будут представлены и другие кандидаты, что может произойти не во всех американских штатах, Харрис получит 47%, а Трамп - 44%, показал опрос. Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в этом случае может рассчитывать на 5%, что является существенным падением поддержки по сравнению с 12%, на которые потомок видной политической династии мог рассчитывать в апреле. Джилл Стайн из Зеленой партии, выступающая за прекращение поставок оружия Украине и Израилю, набирает в этом случае 1%, следует из данных опроса.
Отмечается, что лидерство Харрис в опросе не является статистически значимым, поскольку предел погрешности составляет от 2 до 2,5 процентного пункта. Исследование проводилось онлайн с 9 по 13 августа среди 2336 совершеннолетних граждан США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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