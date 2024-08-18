https://ria.ru/20240818/forbes-1966851403.html

"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

Вооруженные силы Украины теряют много военной техники в боях в Курской области, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:11

2024-08-18T09:11

2024-08-18T15:57

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют много военной техники в боях в Курской области, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Особенно остро украинцы ощущают потери техники, включая гусеничные боевые бронемашины и колесные транспортеры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", — говорится в материале.Журналист отметил, что в ходе продвижения украинских сил их техника попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.Экс предполагает, что ВСУ могут потерять еще больше единиц бронемашин в ходе своих операций под Курском.В пятницу Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240817/nyt-1966765788.html

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в мире, технологии, курская область, россия, forbes, вооруженные силы украины, политика, украина