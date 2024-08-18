"В два раза быстрее". В США забили тревогу из-за положения ВСУ

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Forbes: ВСУ теряют много военной техники в боях в Курской области
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют много военной техники в боях в Курской области, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
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"Особенно остро украинцы ощущают потери техники, включая гусеничные боевые бронемашины и колесные транспортеры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", — говорится в материале.
Журналист отметил, что в ходе продвижения украинских сил их техника попадает под удары беспилотников, артобстрелы и в засады российских военных.
Экс предполагает, что ВСУ могут потерять еще больше единиц бронемашин в ходе своих операций под Курском.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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