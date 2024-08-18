https://ria.ru/20240818/dodon-1966898161.html

Додон опасается, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье

Додон опасается, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье - РИА Новости, 18.08.2024

Додон опасается, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:22

2024-08-18T15:22

2024-08-18T15:22

в мире

молдавия

киев

украина

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение, что в случае неблагоприятного развития событий для Украины у Киева может появиться желание открыть второй фронт на территории Приднестровья. "Мы опасаемся того, что при каких-то сценариях, невыгодных Киеву, кому-то захочется открыть второй фронт в Приднестровье", - заявил Додон журналистам. По его мнению, Молдова должна решать проблему Приднестровья, а не наращивать военную мощь. "Здесь есть несколько важных моментов. Приднестровье – часть Молдавии, и если, не дай бог, украинцы начнут что-то делать, агрессию на Молдавию должны будут осудить все. Такой шаг без согласия Майи Санду и руководства Молдавии невозможен. Я не думаю, что на данном этапе власть готова к этому шагу – публично выйти и сказать: "Украинцы, давайте решим проблему Приднестровья", - отметил Додон. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html

https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html

молдавия

киев

украина

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в мире, молдавия, киев, украина, игорь додон, майя санду