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"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:13 18.08.2024 (обновлено: 13:51 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон
"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон
Cудьба Алена Делона достойна как минимум масштабной киноэпопеи. Образ мужественного красавца, наделенного одновременно и отрицательным обаянием, и харизмой... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:13
2024-08-18T13:51
культура
франция
ален делон
жан-поль бельмондо
моника витти
культура
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Cудьба Алена Делона достойна как минимум масштабной киноэпопеи. Образ мужественного красавца, наделенного одновременно и отрицательным обаянием, и харизмой истинного героя — вот что делало его любимцем публики по всему миру. Мы говорим "французский кинематограф" — и Делон безусловно в пятерке главных артистов ХХ века.Неудачное началоЮный красавец, решивший посвятить свою жизнь армейской службе, он записался добровольцем на флот и отправился в Индокитай. Но со строевой дисциплиной как-то не сложилось. Большую часть будней Делон отбывал на гауптвахте, а все остальное время, как он вспоминал потом, новобранца заставляли грузить тяжеленные мешки с рисом. Сразу стало понятно, что при таком подходе в капитаны или адмиралы не выбиться. И, демобилизовавшись, Ален решает попытать счастья в кино. Послав несколько фото продюсерам, он получил довольно жесткий ответ: "Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера".Тем не менее он все равно пытается закрепиться в кинематографе, появляясь то тут, то там в крохотных эпизодах. Однажды на съемочной площадке он сталкивается с таким же начинающим артистом, которого звали Жан-Поль Бельмондо. Дружбу с ним Делон пронесет через всю жизнь. Ну и наконец, после главной роли в детективе Рене Клемана "На ярком солнце", снятом по роману Патриции Хайсмит об убийце Рипли, где Делон играет красивого, циничного и абсолютно аморального злодея, пришел успех.Секрет успехаАлен знакомится с Лукино Висконти, и роль в знаменитой картине "Рокко и его братья" стала одной из визитных карточек молодого артиста, а режиссер назвал его одним из своих любимых актеров. Дальше последовала знаменитая картина Антониони "Затмение", где экранная пара Делона и Моники Витти сводила с ума зрителей. Собственно, в этом и был перст судьбы: в самом начале карьеры Делон попал на съемочные площадки к настоящим мэтрам, которые не побоялись доверить молодому человеку с яркой фактурой сильные драматические роли.Играя на тончайших полутонах, актер фактически сражался с собственной внешностью. Надо было доказать публике, что он — не однодневка, не еще один простой экранный красавчик, а большой и сильный артист.Русское киноОн всегда был готов на эксперименты. Делон ввязывается в авантюру по меркам мирового кинематографа: снимается у советских режиссеров Алова и Наумова в детективе "Тегеран-43" в роли храброго благородного комиссара Фоша. Ален потом шутил: "Советские люди подумают, что французские полицейские нищие — мой Фош весь фильм ходит в одном костюме". А на самом деле причина была проста: ввиду сложного графика артист выкроил лишь один съемочный день, поэтому других костюмов его персонажу не заказывали, все свои эпизоды он отыграл за одну-единственную смену.Женщины ДелонаЗа его романами тоже следил весь мир. Его союз с Роми Шнайдер порождал массу сплетен и слухов. Да и все последующие возлюбленные неизменно возбуждали массовый интерес. А он — продолжал экспериментировать. Играл в театре, записывал песни, сам режиссировал и продюсировал. Порой создавал спорные и неоднозначные фильмы, как очень смелый "Переход", в котором сочетал анимацию и игровое кино, рассказывая жуткую притчу о безысходности смерти и ценности человеческой жизни.Он красиво старел, оставаясь при этом весьма самоироничным: появился в серии картин об Астериксе и Обеликсе в роли Цезаря, где, стоя перед зеркалом, произнес уморительный монолог с упоминанием своих ключевых фильмов и закончив его пафосным восклицанием "Аве мне!". Снялся со старым другом Бельмондо в комедии "Один шанс на двоих". А затем — в прощальной документалке "Бельмондо о Бельмондо", где только-только оправившийся от инсульта Жан-Поль едет с сыном по всей Франции и вспоминает молодость, чтобы в финале встретиться со старым другом — Делоном.Бунт против старостиНо одну, последнюю битву он все же проиграл: надвигающаяся старость и немощь сперва вынудили его уйти из кинематографа, а затем — начать говорить о неизбежности эвтаназии. Казалось, перешагнув 85-летие, актер начал свою последнюю схватку — с самим окружающим миром, порядок которого его явно не устраивал. В этом мире приходилось стареть и слабеть, а Делон этого категорически не хотел: оттого многие его последние интервью оказались проникнуты отчаянием и даже злобой на всю окружающую действительность.Но в нашей памяти он все равно остается тем самым гордым голубоглазым красавцем, благородным разбойником и страстным злодеем, яростным авантюристом и пылким любовником.
https://ria.ru/20240818/delon-1966872251.html
https://radiosputnik.ru/20240818/alen-delon-1966868861.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html
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франция, ален делон, жан-поль бельмондо, моника витти, культура
Культура, Франция, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Моника Витти, Культура

"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон

© AP Photo / Petros GiannakourisАктер Ален Делон
Актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Актер Ален Делон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Cудьба Алена Делона достойна как минимум масштабной киноэпопеи. Образ мужественного красавца, наделенного одновременно и отрицательным обаянием, и харизмой истинного героя — вот что делало его любимцем публики по всему миру. Мы говорим "французский кинематограф" — и Делон безусловно в пятерке главных артистов ХХ века.

Неудачное начало

Юный красавец, решивший посвятить свою жизнь армейской службе, он записался добровольцем на флот и отправился в Индокитай. Но со строевой дисциплиной как-то не сложилось. Большую часть будней Делон отбывал на гауптвахте, а все остальное время, как он вспоминал потом, новобранца заставляли грузить тяжеленные мешки с рисом. Сразу стало понятно, что при таком подходе в капитаны или адмиралы не выбиться. И, демобилизовавшись, Ален решает попытать счастья в кино. Послав несколько фото продюсерам, он получил довольно жесткий ответ: "Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера".
Тем не менее он все равно пытается закрепиться в кинематографе, появляясь то тут, то там в крохотных эпизодах. Однажды на съемочной площадке он сталкивается с таким же начинающим артистом, которого звали Жан-Поль Бельмондо. Дружбу с ним Делон пронесет через всю жизнь. Ну и наконец, после главной роли в детективе Рене Клемана "На ярком солнце", снятом по роману Патриции Хайсмит об убийце Рипли, где Делон играет красивого, циничного и абсолютно аморального злодея, пришел успех.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Ален Делон освободился от времени, которое не любил
Вчера, 12:26

Секрет успеха

Ален знакомится с Лукино Висконти, и роль в знаменитой картине "Рокко и его братья" стала одной из визитных карточек молодого артиста, а режиссер назвал его одним из своих любимых актеров. Дальше последовала знаменитая картина Антониони "Затмение", где экранная пара Делона и Моники Витти сводила с ума зрителей. Собственно, в этом и был перст судьбы: в самом начале карьеры Делон попал на съемочные площадки к настоящим мэтрам, которые не побоялись доверить молодому человеку с яркой фактурой сильные драматические роли.
Играя на тончайших полутонах, актер фактически сражался с собственной внешностью. Надо было доказать публике, что он — не однодневка, не еще один простой экранный красавчик, а большой и сильный артист.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дети Алена Делона выступили с заявлением после его смерти
Вчера, 11:40

Русское кино

Он всегда был готов на эксперименты. Делон ввязывается в авантюру по меркам мирового кинематографа: снимается у советских режиссеров Алова и Наумова в детективе "Тегеран-43" в роли храброго благородного комиссара Фоша. Ален потом шутил: "Советские люди подумают, что французские полицейские нищие — мой Фош весь фильм ходит в одном костюме". А на самом деле причина была проста: ввиду сложного графика артист выкроил лишь один съемочный день, поэтому других костюмов его персонажу не заказывали, все свои эпизоды он отыграл за одну-единственную смену.
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
© AP Photo / JIM PRINGLE

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14
© Arthur Mola

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

Актер Ален Делон перед получением почетной награды Золотая пальмовая ветвь на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14
© AP Photo

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

Ален Делон с сыном Энтони и женой Натали

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14
© Paris Film (1960)

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

Кадр из фильма На ярком солнце

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14
© AP Photo / Max Micol

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Горит ли Париж?

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

Французский актер Ален Делон

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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6 из 14
© AP Photo / GOD PREB

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

Французский актер Ален Делон со своей женой Натали Делон

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

Наталья Белохвостикова и Ален Делон

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

Французский актер Ален Делон

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 14
© SNC (1969)

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

Кадр из фильма Бассейн

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14
© AP Photo / Petros Giannakouris

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

Актер Ален Делон на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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12 из 14
© AP Photo / Jim Pringle

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

72-й Каннский кинофестиваль. День шестой

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 14

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
6 из 14

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
12 из 14

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14

Женщины Делона

За его романами тоже следил весь мир. Его союз с Роми Шнайдер порождал массу сплетен и слухов. Да и все последующие возлюбленные неизменно возбуждали массовый интерес. А он — продолжал экспериментировать. Играл в театре, записывал песни, сам режиссировал и продюсировал. Порой создавал спорные и неоднозначные фильмы, как очень смелый "Переход", в котором сочетал анимацию и игровое кино, рассказывая жуткую притчу о безысходности смерти и ценности человеческой жизни.
Он красиво старел, оставаясь при этом весьма самоироничным: появился в серии картин об Астериксе и Обеликсе в роли Цезаря, где, стоя перед зеркалом, произнес уморительный монолог с упоминанием своих ключевых фильмов и закончив его пафосным восклицанием "Аве мне!". Снялся со старым другом Бельмондо в комедии "Один шанс на двоих". А затем — в прощальной документалке "Бельмондо о Бельмондо", где только-только оправившийся от инсульта Жан-Поль едет с сыном по всей Франции и вспоминает молодость, чтобы в финале встретиться со старым другом — Делоном.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Биография Алена Делона
Вчера, 10:26

Бунт против старости

Но одну, последнюю битву он все же проиграл: надвигающаяся старость и немощь сперва вынудили его уйти из кинематографа, а затем — начать говорить о неизбежности эвтаназии. Казалось, перешагнув 85-летие, актер начал свою последнюю схватку — с самим окружающим миром, порядок которого его явно не устраивал. В этом мире приходилось стареть и слабеть, а Делон этого категорически не хотел: оттого многие его последние интервью оказались проникнуты отчаянием и даже злобой на всю окружающую действительность.
Но в нашей памяти он все равно остается тем самым гордым голубоглазым красавцем, благородным разбойником и страстным злодеем, яростным авантюристом и пылким любовником.
Актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне
Вчера, 11:40
 
КультураФранцияАлен ДелонЖан-Поль БельмондоМоника ВиттиКультура
 
 
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