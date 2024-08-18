https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html

"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон

"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024

"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон

Cудьба Алена Делона достойна как минимум масштабной киноэпопеи. Образ мужественного красавца, наделенного одновременно и отрицательным обаянием, и харизмой... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:13

2024-08-18T13:13

2024-08-18T13:51

культура

франция

ален делон

жан-поль бельмондо

моника витти

культура

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Cудьба Алена Делона достойна как минимум масштабной киноэпопеи. Образ мужественного красавца, наделенного одновременно и отрицательным обаянием, и харизмой истинного героя — вот что делало его любимцем публики по всему миру. Мы говорим "французский кинематограф" — и Делон безусловно в пятерке главных артистов ХХ века.Неудачное началоЮный красавец, решивший посвятить свою жизнь армейской службе, он записался добровольцем на флот и отправился в Индокитай. Но со строевой дисциплиной как-то не сложилось. Большую часть будней Делон отбывал на гауптвахте, а все остальное время, как он вспоминал потом, новобранца заставляли грузить тяжеленные мешки с рисом. Сразу стало понятно, что при таком подходе в капитаны или адмиралы не выбиться. И, демобилизовавшись, Ален решает попытать счастья в кино. Послав несколько фото продюсерам, он получил довольно жесткий ответ: "Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера".Тем не менее он все равно пытается закрепиться в кинематографе, появляясь то тут, то там в крохотных эпизодах. Однажды на съемочной площадке он сталкивается с таким же начинающим артистом, которого звали Жан-Поль Бельмондо. Дружбу с ним Делон пронесет через всю жизнь. Ну и наконец, после главной роли в детективе Рене Клемана "На ярком солнце", снятом по роману Патриции Хайсмит об убийце Рипли, где Делон играет красивого, циничного и абсолютно аморального злодея, пришел успех.Секрет успехаАлен знакомится с Лукино Висконти, и роль в знаменитой картине "Рокко и его братья" стала одной из визитных карточек молодого артиста, а режиссер назвал его одним из своих любимых актеров. Дальше последовала знаменитая картина Антониони "Затмение", где экранная пара Делона и Моники Витти сводила с ума зрителей. Собственно, в этом и был перст судьбы: в самом начале карьеры Делон попал на съемочные площадки к настоящим мэтрам, которые не побоялись доверить молодому человеку с яркой фактурой сильные драматические роли.Играя на тончайших полутонах, актер фактически сражался с собственной внешностью. Надо было доказать публике, что он — не однодневка, не еще один простой экранный красавчик, а большой и сильный артист.Русское киноОн всегда был готов на эксперименты. Делон ввязывается в авантюру по меркам мирового кинематографа: снимается у советских режиссеров Алова и Наумова в детективе "Тегеран-43" в роли храброго благородного комиссара Фоша. Ален потом шутил: "Советские люди подумают, что французские полицейские нищие — мой Фош весь фильм ходит в одном костюме". А на самом деле причина была проста: ввиду сложного графика артист выкроил лишь один съемочный день, поэтому других костюмов его персонажу не заказывали, все свои эпизоды он отыграл за одну-единственную смену.Женщины ДелонаЗа его романами тоже следил весь мир. Его союз с Роми Шнайдер порождал массу сплетен и слухов. Да и все последующие возлюбленные неизменно возбуждали массовый интерес. А он — продолжал экспериментировать. Играл в театре, записывал песни, сам режиссировал и продюсировал. Порой создавал спорные и неоднозначные фильмы, как очень смелый "Переход", в котором сочетал анимацию и игровое кино, рассказывая жуткую притчу о безысходности смерти и ценности человеческой жизни.Он красиво старел, оставаясь при этом весьма самоироничным: появился в серии картин об Астериксе и Обеликсе в роли Цезаря, где, стоя перед зеркалом, произнес уморительный монолог с упоминанием своих ключевых фильмов и закончив его пафосным восклицанием "Аве мне!". Снялся со старым другом Бельмондо в комедии "Один шанс на двоих". А затем — в прощальной документалке "Бельмондо о Бельмондо", где только-только оправившийся от инсульта Жан-Поль едет с сыном по всей Франции и вспоминает молодость, чтобы в финале встретиться со старым другом — Делоном.Бунт против старостиНо одну, последнюю битву он все же проиграл: надвигающаяся старость и немощь сперва вынудили его уйти из кинематографа, а затем — начать говорить о неизбежности эвтаназии. Казалось, перешагнув 85-летие, актер начал свою последнюю схватку — с самим окружающим миром, порядок которого его явно не устраивал. В этом мире приходилось стареть и слабеть, а Делон этого категорически не хотел: оттого многие его последние интервью оказались проникнуты отчаянием и даже злобой на всю окружающую действительность.Но в нашей памяти он все равно остается тем самым гордым голубоглазым красавцем, благородным разбойником и страстным злодеем, яростным авантюристом и пылким любовником.

https://ria.ru/20240818/delon-1966872251.html

https://radiosputnik.ru/20240818/alen-delon-1966868861.html

https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html

https://ria.ru/20240818/delon-1966868495.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

франция, ален делон, жан-поль бельмондо, моника витти, культура