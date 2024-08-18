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Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
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10:38 18.08.2024 (обновлено: 11:12 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966855320.html
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон - РИА Новости, 18.08.2024
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
В возрасте 88 лет умер Ален Делон. Яркие моменты из жизни и карьеры великого французского актера — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 18.08.2024
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ален делон
фото
париж
голливуд
франция
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В возрасте 88 лет умер Ален Делон. Яркие моменты из жизни и карьеры великого французского актера — в фотоленте ria.ru.
париж
голливуд
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ален делон, фото, фото, париж, голливуд, франция
Ален Делон, Фото, Париж, Голливуд, Франция

Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон

Читать ria.ru в
В возрасте 88 лет умер Ален Делон. Яркие моменты из жизни и карьеры великого французского актера — в фотоленте ria.ru.
© AP Photo / JIM PRINGLE

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14
© Arthur Mola

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

Актер Ален Делон перед получением почетной награды Золотая пальмовая ветвь на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14
© AP Photo

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

Ален Делон с сыном Энтони и женой Натали

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14
© Paris Film (1960)

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

Кадр из фильма На ярком солнце

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14
© AP Photo / Max Micol

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Горит ли Париж?

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

Французский актер Ален Делон

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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6 из 14
© AP Photo / GOD PREB

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

Французский актер Ален Делон со своей женой Натали Делон

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

Наталья Белохвостикова и Ален Делон

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

Французский актер Ален Делон

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 14
© SNC (1969)

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

Кадр из фильма Бассейн

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14
© AP Photo / Petros Giannakouris

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

Актер Ален Делон на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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12 из 14
© AP Photo / Jim Pringle

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

72-й Каннский кинофестиваль. День шестой

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 14
 
Ален ДелонФотоПарижГолливудФранция
 
 
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