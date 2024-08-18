Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.
Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.
Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.
Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.
Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".
Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".
Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".
Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".
В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.
В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.
В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.
В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.
В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".
В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".
В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.
В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.
Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.
Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.
Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.
Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.
Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.
Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.
Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.
Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.
Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.
Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.
На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.