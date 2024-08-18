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Ален Делон освободился от времени, которое не любил - РИА Новости, 18.08.2024
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12:26 18.08.2024 (обновлено: 22:24 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966872251.html
Ален Делон освободился от времени, которое не любил
Ален Делон освободился от времени, которое не любил - РИА Новости, 18.08.2024
Ален Делон освободился от времени, которое не любил
"Когда вы постарели, вы всем начинаете надоедать, никто не любит успех, который длится десятилетиями", — великий актер знал, о чем говорил. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:26
2024-08-18T22:24
канны
франция
европа
ален делон
аналитика
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"Когда вы постарели, вы всем начинаете надоедать, никто не любит успех, который длится десятилетиями", — великий актер знал, о чем говорил.Его присутствие раздражало, нервировало, доводило до белого каления тех, кто не обладал ни его талантом, ни силой слова, ни умением сказать как пригвоздить, тех, кто пытался его судить, провоцировать, сплетничать и порой даже на него клеветать.Страна, которой он отдавал все и которой принес славу (и деньги в казну — для французов, как для самой мещанской нации, лишь это имеет значение), над ним смеялась. Его не любила. И никогда по-настоящему не могла, и, главное, не желала оценить.Делон, которому французское кино обязано десятками шедевров (он ведь был не только актером, но и одним из тончайших продюсеров, и об этом мы скажем позже), был персоной нон грата в тех кругах, где ценится послушание, а не талант, конформизм, а не убеждения, и умение подстроиться под общее хоровое пение.Поэтому список профессиональных наград Делона, которые ему решились (именно так, решились, а не решили) вручить коллеги, чрезвычайно короткий. Непредставимо короткий, если учесть его вклад в дело, которому он служил, честно, бескомпромиссно и беззаветно, как настоящий солдат.Уже в финале карьеры, когда популярный французский "Пари-Матч" задумал фотосессию Делона и Бельмондо, чтобы та проходила на Лазурном Берегу, в Каннах, во время кинофестиваля, редакция с удивлением выяснила, что ни Делон, ни Бельмондо не были в числе приглашенных на мероприятие. Ну потому что, как объяснили организаторы, "сейчас в ходу другие имена и актеры". Дуэт, не сговариваясь, выдал реплику, вошедшую в анналы: "Мы переживем без фестиваля, это фестиваль не переживет без нас". Журнал, где на обложке — два главных актера, нет, не так — два главных мужчины Франции, в безупречных смокингах, с лукавыми улыбками юношей, прыгающих на батуте, стал самым продаваемым за всю историю издания.Это ведь не только мощь имени или громадная народная популярность, это, наверное, и есть самая настоящая любовь. Публики, той самой, не желавшей покориться политкорректным мантрам, которыми ей фаршировали голову с утра и до вечера.Политкорректность — последнее слово, которое могло входить в вокабуляр как героев, сыгранных Делоном, так и его самого.Он, отлично сознавая, какой резонанс вызовут его слова, открыто выступал против всей сегодняшней повестки.Он говорил, что патриотизм и, самое главное, армейская служба сформировали его как человека. Он заявлял (а напротив него сидели гиены пера, готовые растерзать этого льва), что "не понимает, что такое ни однополая любовь, ни однополые браки" и что "мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина". Да хоть лопните от натяга, от гнева, — словно говорил его острый взгляд и полуулыбка — я свою точку зрения не изменю. Оппоненты лопались, но сделать с Делоном не могли ничего.Он знал значение слова "любовь", как и то, что такое настоящая дружба.&quot;У любви — глаза Роми Шнайдер, а дружба — это когда вы звоните человеку в три часа ночи, говорите, что только что кого-то угрохали, и единственное, что слышите в ответ: &quot;Выезжаю, труп будем прятать вместе&quot;.Делон, понимавший не только про чувства и отношения все, что может понимать человек, но и про кино знавший все, что может знать профессионал, подарил (как продюсер) нам ленты, в которых отражена до последней черты вся история послевоенной (и военной) Европы.Неоколониальная и жесточайшая война в Алжире ("Непокоренный"), позорная страница французского сотрудничества с гитлеровцами и сдачи евреев гестапо ("Месье Кляйн"), борьба за отмену смертной казни ("Двое в городе").Про его актерские работы не требуется говорить много — шедевры Лукино Висконти, Рене Клемана, Анри Вернея, Жака Дере, Жан-Пьера Мельвилля и многих-многих-многих других уже ушедших гениев и талантов просто не состоялись бы как факт искусства, если бы не игра Делона.Хотя сам он не любил это слово. "Это не игра, — повторял он тем, кто так любил поучить его, как надо сниматься в кино. — Я проживаю роль от первого до последнего кадра, все, кем я был на экране, и есть я".И заключал — "в этой жизни я люблю только три занятия: работать на съемочной площадке, совершать глупости и делать детей".Второе и третье сейчас, когда Делон ушел, значения никакого не имеют.Осталось лишь первое и главное — работы, вернее, их результаты. Над которыми, как бы этого ни хотели те, кто все время подсовывает нам эрзацы актерства (чтобы мы забыли Делона), ни время, ни уж точно люди — профессиональные карлики — не властны.Делон отправился по маршруту отсюда и в вечность. Помашем ему на прощание и проводим аплодисментами.Ален Делон сохранил, показав, не стесняясь, на полную катушку эмоции и страсти, самое важное для нас.Любовь, дружбу, преданность, непреклонность, как и бесстрашие отдать за все это жизнь. Без всяких условий.Спасибо, артист!
https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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канны, франция, европа, ален делон, аналитика
Канны, Франция, Европа, Ален Делон, Аналитика

Ален Делон освободился от времени, которое не любил

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
"Когда вы постарели, вы всем начинаете надоедать, никто не любит успех, который длится десятилетиями", — великий актер знал, о чем говорил.
Его присутствие раздражало, нервировало, доводило до белого каления тех, кто не обладал ни его талантом, ни силой слова, ни умением сказать как пригвоздить, тех, кто пытался его судить, провоцировать, сплетничать и порой даже на него клеветать.
Французский актер Ален Делон на 60-м Международном кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти
Вчера, 11:38
Страна, которой он отдавал все и которой принес славу (и деньги в казну — для французов, как для самой мещанской нации, лишь это имеет значение), над ним смеялась. Его не любила. И никогда по-настоящему не могла, и, главное, не желала оценить.
Делон, которому французское кино обязано десятками шедевров (он ведь был не только актером, но и одним из тончайших продюсеров, и об этом мы скажем позже), был персоной нон грата в тех кругах, где ценится послушание, а не талант, конформизм, а не убеждения, и умение подстроиться под общее хоровое пение.
Поэтому список профессиональных наград Делона, которые ему решились (именно так, решились, а не решили) вручить коллеги, чрезвычайно короткий. Непредставимо короткий, если учесть его вклад в дело, которому он служил, честно, бескомпромиссно и беззаветно, как настоящий солдат.
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
© AP Photo / JIM PRINGLE

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14
© Arthur Mola

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

Актер Ален Делон перед получением почетной награды Золотая пальмовая ветвь на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14
© AP Photo

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

Ален Делон с сыном Энтони и женой Натали

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14
© Paris Film (1960)

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

Кадр из фильма На ярком солнце

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14
© AP Photo / Max Micol

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Горит ли Париж?

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

Французский актер Ален Делон

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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6 из 14
© AP Photo / GOD PREB

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

Французский актер Ален Делон со своей женой Натали Делон

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

Наталья Белохвостикова и Ален Делон

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

Французский актер Ален Делон

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 14
© SNC (1969)

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

Кадр из фильма Бассейн

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14
© AP Photo / Petros Giannakouris

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

Актер Ален Делон на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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12 из 14
© AP Photo / Jim Pringle

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

72-й Каннский кинофестиваль. День шестой

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 14

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
6 из 14

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
12 из 14

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14
Уже в финале карьеры, когда популярный французский "Пари-Матч" задумал фотосессию Делона и Бельмондо, чтобы та проходила на Лазурном Берегу, в Каннах, во время кинофестиваля, редакция с удивлением выяснила, что ни Делон, ни Бельмондо не были в числе приглашенных на мероприятие. Ну потому что, как объяснили организаторы, "сейчас в ходу другие имена и актеры". Дуэт, не сговариваясь, выдал реплику, вошедшую в анналы: "Мы переживем без фестиваля, это фестиваль не переживет без нас". Журнал, где на обложке — два главных актера, нет, не так — два главных мужчины Франции, в безупречных смокингах, с лукавыми улыбками юношей, прыгающих на батуте, стал самым продаваемым за всю историю издания.
Это ведь не только мощь имени или громадная народная популярность, это, наверное, и есть самая настоящая любовь. Публики, той самой, не желавшей покориться политкорректным мантрам, которыми ей фаршировали голову с утра и до вечера.
Политкорректность — последнее слово, которое могло входить в вокабуляр как героев, сыгранных Делоном, так и его самого.
Он, отлично сознавая, какой резонанс вызовут его слова, открыто выступал против всей сегодняшней повестки.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Биография Алена Делона
Вчера, 10:26
Он говорил, что патриотизм и, самое главное, армейская служба сформировали его как человека. Он заявлял (а напротив него сидели гиены пера, готовые растерзать этого льва), что "не понимает, что такое ни однополая любовь, ни однополые браки" и что "мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина". Да хоть лопните от натяга, от гнева, — словно говорил его острый взгляд и полуулыбка — я свою точку зрения не изменю. Оппоненты лопались, но сделать с Делоном не могли ничего.
Он знал значение слова "любовь", как и то, что такое настоящая дружба.
«

"У любви — глаза Роми Шнайдер, а дружба — это когда вы звоните человеку в три часа ночи, говорите, что только что кого-то угрохали, и единственное, что слышите в ответ: "Выезжаю, труп будем прятать вместе".

Делон, понимавший не только про чувства и отношения все, что может понимать человек, но и про кино знавший все, что может знать профессионал, подарил (как продюсер) нам ленты, в которых отражена до последней черты вся история послевоенной (и военной) Европы.
Неоколониальная и жесточайшая война в Алжире ("Непокоренный"), позорная страница французского сотрудничества с гитлеровцами и сдачи евреев гестапо ("Месье Кляйн"), борьба за отмену смертной казни ("Двое в городе").
Про его актерские работы не требуется говорить много — шедевры Лукино Висконти, Рене Клемана, Анри Вернея, Жака Дере, Жан-Пьера Мельвилля и многих-многих-многих других уже ушедших гениев и талантов просто не состоялись бы как факт искусства, если бы не игра Делона.
© AP Photo / GOD PREBФранцузский актер Ален Делон со своей женой Натали
Французский актер Ален Делон со своей женой Натали Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / GOD PREB
Французский актер Ален Делон со своей женой Натали
Хотя сам он не любил это слово. "Это не игра, — повторял он тем, кто так любил поучить его, как надо сниматься в кино. — Я проживаю роль от первого до последнего кадра, все, кем я был на экране, и есть я".
И заключал — "в этой жизни я люблю только три занятия: работать на съемочной площадке, совершать глупости и делать детей".
Второе и третье сейчас, когда Делон ушел, значения никакого не имеют.
Осталось лишь первое и главное — работы, вернее, их результаты. Над которыми, как бы этого ни хотели те, кто все время подсовывает нам эрзацы актерства (чтобы мы забыли Делона), ни время, ни уж точно люди — профессиональные карлики — не властны.
Делон отправился по маршруту отсюда и в вечность. Помашем ему на прощание и проводим аплодисментами.
Ален Делон сохранил, показав, не стесняясь, на полную катушку эмоции и страсти, самое важное для нас.
Любовь, дружбу, преданность, непреклонность, как и бесстрашие отдать за все это жизнь. Без всяких условий.
Спасибо, артист!
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года
 
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