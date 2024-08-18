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Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне - РИА Новости, 18.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:40 18.08.2024 (обновлено: 11:54 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/delon-1966868495.html
Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне
Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне - РИА Новости, 18.08.2024
Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне
Французский актер Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым, человеком тяжелой судьбы, который стал символом для мира, сказала РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:40
2024-08-18T11:54
культура
ален делон
франция
наталья белохвостикова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Французский актер Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым, человеком тяжелой судьбы, который стал символом для мира, сказала РИА Новости народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова.Ранее французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет."Он был смешной, талантливый бесконечно. Человек чести, очень сильный человек, который прошел войну, он воевал, детство было тяжелое. Тяжелой судьбы человек. Но для мира он стал символом, как самурай. У него был же очень известный фильм "Самурай". Я сегодня часто вспоминаю этот фильм. А для меня это кусочек жизни, настоящий, кусочек меня", - заявил РИА Новости актриса.По ее мнению, Делон стал целой эпохой, легендой, потому что в редких актерах есть тайна, которую зрителям его фильмов предстоит разгадывать. "За этой ослепительной улыбкой, если вглядываться в него, вглядываться в его глаза, столько боли, столько трагедии, столько нерассказанного. Он был очень хороший человек, очень добрый", - подчеркнула Белохвостикова.Актриса отметила, что была знакома с Делоном и до съемок фильма "Тегеран 43" 1980 года (совместное производство СССР, Франции и Швейцарии), где они вместе сыграли, и вся ее жизнь так или иначе была с ним связана. Они с Делоном вместе снимались, общались, когда он приезжал в Москву, она вручала ему вручала приз "Легенда", когда артист посещал Россию после операции на сердце.Она добавила, что Делон был очень улыбчив и смешлив, по ее словам, он "хохотал всёевремя", но мог быть и не в настроении."Как любой артист, наверное, у него настроение менялось как погода. Это было тоже очень смешно, потому что в первый съемочный день на Елисейских полях он предупреждая нас, что снимать нельзя: соберется толпа. А толпа не собиралась. Он специально тихонечко вышел из дома, где мы должны были выходить с ним, и собрал толпу. Сказал: "Вот видите, я же вас предупреждал, меня снимать нельзя"", - вспоминает Белохвостикова о совместных съёмках.Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html
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ален делон, франция, наталья белохвостикова
Культура, Ален Делон, Франция, Наталья Белохвостикова
Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне

Белохвостикова назвала Алена Делона талантливым человеком с тяжелой судьбой

© Arthur MolaАктер Ален Делон
Актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Arthur Mola
Актер Ален Делон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Французский актер Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым, человеком тяжелой судьбы, который стал символом для мира, сказала РИА Новости народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова.
Ранее французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет.
Легенда мирового кино: каким запомнится Ален Делон
© AP Photo / JIM PRINGLE

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14
© Arthur Mola

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

Актер Ален Делон перед получением почетной награды Золотая пальмовая ветвь на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14
© AP Photo

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

Ален Делон с сыном Энтони и женой Натали

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14
© Paris Film (1960)

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

Кадр из фильма На ярком солнце

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14
© AP Photo / Max Micol

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Горит ли Париж?

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

Французский актер Ален Делон

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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6 из 14
© AP Photo / GOD PREB

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

Французский актер Ален Делон со своей женой Натали Делон

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

Наталья Белохвостикова и Ален Делон

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

Французский актер Ален Делон

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 14
© SNC (1969)

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

Кадр из фильма Бассейн

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14
© AP Photo / Petros Giannakouris

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

Актер Ален Делон на 72-м Международном кинофестивале в Каннах

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019 года

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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12 из 14
© AP Photo / Jim Pringle

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

72-й Каннский кинофестиваль. День шестой

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 14

Ален Делон родился в 1935 году в одном из пригородов Парижа.

© AP Photo / JIM PRINGLE
1 из 14

Родители будущего актера развелись, когда он был еще младенцем. В детстве Делон часто менял школы из-за неподобающего поведения, и в итоге его мать и отчим решили, что юному Алену нужно продолжить семейную традицию — стать колбасником.

© Arthur Mola
2 из 14

Перед тем как начать сниматься в кино, Делон успел поработать в мясной лавке и официантом в пивной, а также отслужить во французских войсках в Индокитае. Первым фильмом артиста стала лента "Когда вмешивается женщина".

© AP Photo
3 из 14

Известность к Делону пришла в 1960 году, после выхода на экраны фильма "На ярком солнце", экранизации романа Патрисии Хайсмит "Талантливый мистер Рипли".

© Paris Film (1960)
4 из 14

В 1960-х годах актер активно снимается, каждый год выходит по несколько кинокартин с его участием.

© AP Photo / Max Micol
5 из 14

В 1965 году состоялся дебют Делона в Голливуде, однако фильмы с ним не имели большого успеха, и через несколько лет он вернулся во Францию.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
6 из 14

В конце 1960-х годов Делон исполнил несколько культовых ролей в таких фильмах, как "Самурай" и "Сицилийский клан".

© AP Photo / GOD PREB
7 из 14

В 1980 году Делон порадовал советских зрителей, снявшись в киноленте "Тегеран-43", мгновенно ставшей лидером проката.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Начиная с 90-х годов Делон снимался все реже, а в 1999 году заявил, что его кино умерло вместе с ним. С тех пор Делон продолжил работу в театре и на телевидении, лишь пару раз появившись на больших экранах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Делон также известен как сценарист, продюсер, режиссер и певец.

© SNC (1969)
10 из 14

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году.

© AP Photo / Petros Giannakouris
11 из 14

Многие современники Делона высоко оценивали талант актера, его харизму и привлекательность.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
12 из 14

Работы Делона повлияли и на многих современных актеров и режиссеров. Фильмы с его участием регулярно включаются в списки лучших кинокартин в истории.

© AP Photo / Jim Pringle
13 из 14

На фото Ален Делон на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Он был смешной, талантливый бесконечно. Человек чести, очень сильный человек, который прошел войну, он воевал, детство было тяжелое. Тяжелой судьбы человек. Но для мира он стал символом, как самурай. У него был же очень известный фильм "Самурай". Я сегодня часто вспоминаю этот фильм. А для меня это кусочек жизни, настоящий, кусочек меня", - заявил РИА Новости актриса.
По ее мнению, Делон стал целой эпохой, легендой, потому что в редких актерах есть тайна, которую зрителям его фильмов предстоит разгадывать. "За этой ослепительной улыбкой, если вглядываться в него, вглядываться в его глаза, столько боли, столько трагедии, столько нерассказанного. Он был очень хороший человек, очень добрый", - подчеркнула Белохвостикова.
Актриса отметила, что была знакома с Делоном и до съемок фильма "Тегеран 43" 1980 года (совместное производство СССР, Франции и Швейцарии), где они вместе сыграли, и вся ее жизнь так или иначе была с ним связана. Они с Делоном вместе снимались, общались, когда он приезжал в Москву, она вручала ему вручала приз "Легенда", когда артист посещал Россию после операции на сердце.
Французский актер Ален Делон на 60-м Международном кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Вчера, 11:38
Она добавила, что Делон был очень улыбчив и смешлив, по ее словам, он "хохотал всёевремя", но мог быть и не в настроении.
"Как любой артист, наверное, у него настроение менялось как погода. Это было тоже очень смешно, потому что в первый съемочный день на Елисейских полях он предупреждая нас, что снимать нельзя: соберется толпа. А толпа не собиралась. Он специально тихонечко вышел из дома, где мы должны были выходить с ним, и собрал толпу. Сказал: "Вот видите, я же вас предупреждал, меня снимать нельзя"", - вспоминает Белохвостикова о совместных съёмках.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Французский актер Ален Делон во время съемок фильма Сицилийцы в центре Рима - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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КультураАлен ДелонФранцияНаталья Белохвостикова
 
 
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