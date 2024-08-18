https://ria.ru/20240818/delon-1966868495.html

Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне

Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне - РИА Новости, 18.08.2024

Актриса Белохвостикова рассказала об Алене Делоне

Французский актер Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым, человеком тяжелой судьбы, который стал символом для мира, сказала РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:40

2024-08-18T11:40

2024-08-18T11:54

культура

ален делон

франция

наталья белохвостикова

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Французский актер Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым, человеком тяжелой судьбы, который стал символом для мира, сказала РИА Новости народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова.Ранее французские СМИ сообщили, что Ален Делон скончался в возрасте 88 лет."Он был смешной, талантливый бесконечно. Человек чести, очень сильный человек, который прошел войну, он воевал, детство было тяжелое. Тяжелой судьбы человек. Но для мира он стал символом, как самурай. У него был же очень известный фильм "Самурай". Я сегодня часто вспоминаю этот фильм. А для меня это кусочек жизни, настоящий, кусочек меня", - заявил РИА Новости актриса.По ее мнению, Делон стал целой эпохой, легендой, потому что в редких актерах есть тайна, которую зрителям его фильмов предстоит разгадывать. "За этой ослепительной улыбкой, если вглядываться в него, вглядываться в его глаза, столько боли, столько трагедии, столько нерассказанного. Он был очень хороший человек, очень добрый", - подчеркнула Белохвостикова.Актриса отметила, что была знакома с Делоном и до съемок фильма "Тегеран 43" 1980 года (совместное производство СССР, Франции и Швейцарии), где они вместе сыграли, и вся ее жизнь так или иначе была с ним связана. Они с Делоном вместе снимались, общались, когда он приезжал в Москву, она вручала ему вручала приз "Легенда", когда артист посещал Россию после операции на сердце.Она добавила, что Делон был очень улыбчив и смешлив, по ее словам, он "хохотал всёевремя", но мог быть и не в настроении."Как любой артист, наверное, у него настроение менялось как погода. Это было тоже очень смешно, потому что в первый съемочный день на Елисейских полях он предупреждая нас, что снимать нельзя: соберется толпа. А толпа не собиралась. Он специально тихонечко вышел из дома, где мы должны были выходить с ним, и собрал толпу. Сказал: "Вот видите, я же вас предупреждал, меня снимать нельзя"", - вспоминает Белохвостикова о совместных съёмках.Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240818/delon-1966868372.html

https://ria.ru/20240818/delon-1966860372.html

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ален делон, франция, наталья белохвостикова