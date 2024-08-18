https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html

Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма

Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма - РИА Новости, 18.08.2024

Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма

Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:00

2024-08-18T08:09

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восточная сибирь

александр невский

забайкальская железная дорога

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, потом направляясь к буддийским святыням или в поселение старообрядцев. Между тем в этом городе приятно погулять и есть на что посмотреть. Как построить маршрут, чтобы было интересно и комфортно, — в материале РИА Новости.Вид сверху"Чита удивительная — в какую сторону ни посмотри, над домами видны сопки", — говорит Елена Петрова, прожившая там более 25 лет.Лучший вид на город и озеро Кенон — с Титовской сопки. Это вулкан высотой 945 метров, извергавшийся примерно 200 лет назад."В основном туристы отправляются на смотровую площадку с часовней Александра Невского. Однако стоит подняться выше, к буддийской святыне — молельному домику. Туда приезжают местные на традиционные религиозные обряды, — рассказывает Елена. — Особенно красивые виды на город, реки Читу, Ингоду, горные хребты Яблоновый и Черского — на рассвете и закате".На камнях сопки сохранились рисунки кочевников бронзового века, а у подножия растет живописный рододендрон.Центр городаМестные говорят, что прогулка по главной площади имени Ленина — как путешествие во времени. На ростральных колоннах — памятные доски с датами важных в истории города событий.Тут же — красивый музыкальный фонтан, возле которого в выходные проводят развлекательные мероприятия.Сохранилось много построек разных эпох: штаб Забайкальского военного округа 1939 года, старинная церковь Преображения Господня, очаровательные деревянные домики Полутовского квартала начала XX века, в том числе особняк купцов Полутовых.Деревянное здание почты и телеграфа конца XIX элементами декора напоминает европейскую архитектуру. И кстати, тут до сих пор Главпочтамт.Пешком по ЧитеДля туристов в центре города проложены три маршрута — красный, зеленый и коричневый. По линиям можно перемещаться от одной достопримечательности к другой, в каждой точке есть карта и информация.Зеленая линия приведет к кинотеатру "Удокан", построенному полвека назад. Тут приятно погулять — много кафе и лавочек со скульптурами. Далее идем к Амурской улице — в позапрошлом веке главной городской. Здесь красивые купеческие особняки. Например, Второвский пассаж — трехэтажное каменное строение с куполами.На улице Анохина еще одно интересное историческое здание: дом, построенный в 1908-м для читинского отделения Госбанка. На улице Ленина — Дом офицеров, больше напоминающий дворец. Рядом — Исторический музей, за ним Парк культуры и отдыха Окружного дома офицеров Российской армии — сокращенно ОДОРА. Там — аттракционы, красивые аллеи, фонтаны, скамейки. При входе выставка военной техники: танки, "Катюша", истребитель МиГ-21.Одна из главных достопримечательностей города — Казанский кафедральный собор. Рядом — памятник Александру Невскому, который считается покровителем Забайкалья.Память о декабристахДеревянная Михайло-Архангельская церковь построена в XVIII веке без единого гвоздя — это самое старое сохранившееся здание Читы.В местный острог ссылали декабристов. Здесь венчались Иван Анненков с француженкой Полиной Гебль и Дмитрий Завалишин с дочерью горного чиновника Аполлинарией Завалишиной. Рядом похоронена дочь Волконских — Софья.Сейчас в храме Музей декабристов — филиал Забайкальского краеведческого. "Среди подлинных экспонатов — шкатулка и вышивка Волконской, поваренная книга, часы Завалишиных и Бестужевых, столик, принадлежавший этой семье. Вещи дарили потомки, из Центральной России привозили предметы той эпохи. Оружие передавалось в процессе создания музея — из Эрмитажа", — рассказала экскурсовод Анна Перфильева.Не только буузы"Нельзя уехать из Читы, не заглянув в местную сеть кафе "Аян". Здесь подают традиционное блюдо бурятской кухни — буузы, очень вкусно", — говорит местная жительница Ксения Аксакова.Много заведений китайской кухни. И атмосферных мест — Testo, где готовят вкусную пиццу, сеть кофеен-кондитерских Meilleur Eclair, кофейня "Тайная комната", маленькое уютное France Cafe, "Тревелс кафе", ресторан "Нияма".

https://ria.ru/20240723/gastrokemp-1961452045.html

https://ria.ru/20240812/novosibirsk-1965287966.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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