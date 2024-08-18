Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма
Эксперты рассказали, что туристам нужно обязательно посмотреть в Чите
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, потом направляясь к буддийским святыням или в поселение старообрядцев. Между тем в этом городе приятно погулять и есть на что посмотреть. Как построить маршрут, чтобы было интересно и комфортно, — в материале РИА Новости.
Вид сверху
"Чита удивительная — в какую сторону ни посмотри, над домами видны сопки", — говорит Елена Петрова, прожившая там более 25 лет.
© Фото : Туристский информационный центр Забайкальского края/Олег Федоров Титовская сопка
© Фото : Туристский информационный центр Забайкальского края/Олег Федоров
Титовская сопка
Лучший вид на город и озеро Кенон — с Титовской сопки. Это вулкан высотой 945 метров, извергавшийся примерно 200 лет назад.
"В основном туристы отправляются на смотровую площадку с часовней Александра Невского. Однако стоит подняться выше, к буддийской святыне — молельному домику. Туда приезжают местные на традиционные религиозные обряды, — рассказывает Елена. — Особенно красивые виды на город, реки Читу, Ингоду, горные хребты Яблоновый и Черского — на рассвете и закате".
На камнях сопки сохранились рисунки кочевников бронзового века, а у подножия растет живописный рододендрон.
Центр города
Местные говорят, что прогулка по главной площади имени Ленина — как путешествие во времени. На ростральных колоннах — памятные доски с датами важных в истории города событий.
Чита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
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© РИА Новости / Мария Селиванова
Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"
Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"
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Чита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
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Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"
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Тут же — красивый музыкальный фонтан, возле которого в выходные проводят развлекательные мероприятия.
Сохранилось много построек разных эпох: штаб Забайкальского военного округа 1939 года, старинная церковь Преображения Господня, очаровательные деревянные домики Полутовского квартала начала XX века, в том числе особняк купцов Полутовых.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
Чита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
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Чита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
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Деревянное здание почты и телеграфа конца XIX элементами декора напоминает европейскую архитектуру. И кстати, тут до сих пор Главпочтамт.
Пешком по Чите
Для туристов в центре города проложены три маршрута — красный, зеленый и коричневый. По линиям можно перемещаться от одной достопримечательности к другой, в каждой точке есть карта и информация.
© РИА Новости / Мария СеливановаБанк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
Банк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
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Банк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
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Зеленая линия приведет к кинотеатру "Удокан", построенному полвека назад. Тут приятно погулять — много кафе и лавочек со скульптурами.
Далее идем к Амурской улице — в позапрошлом веке главной городской. Здесь красивые купеческие особняки. Например, Второвский пассаж — трехэтажное каменное строение с куполами.
На улице Анохина еще одно интересное историческое здание: дом, построенный в 1908-м для читинского отделения Госбанка.
На улице Ленина — Дом офицеров, больше напоминающий дворец. Рядом — Исторический музей, за ним Парк культуры и отдыха Окружного дома офицеров Российской армии — сокращенно ОДОРА. Там — аттракционы, красивые аллеи, фонтаны, скамейки. При входе выставка военной техники: танки, "Катюша", истребитель МиГ-21.
Одна из главных достопримечательностей города — Казанский кафедральный собор. Рядом — памятник Александру Невскому, который считается покровителем Забайкалья.
Память о декабристах
Деревянная Михайло-Архангельская церковь построена в XVIII веке без единого гвоздя — это самое старое сохранившееся здание Читы.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Музей декабристов открыт в 1985 году в деревянном здании бывшей Старо-Читинской Михайло-Архангельской церкви
Чита. Музей декабристов открыт в 1985 году в деревянном здании бывшей Старо-Читинской Михайло-Архангельской церкви
В местный острог ссылали декабристов. Здесь венчались Иван Анненков с француженкой Полиной Гебль и Дмитрий Завалишин с дочерью горного чиновника Аполлинарией Завалишиной. Рядом похоронена дочь Волконских — Софья.
Сейчас в храме Музей декабристов — филиал Забайкальского краеведческого.
© РИА Новости / Мария Селиванова
Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных
Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных
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Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных
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"Среди подлинных экспонатов — шкатулка и вышивка Волконской, поваренная книга, часы Завалишиных и Бестужевых, столик, принадлежавший этой семье. Вещи дарили потомки, из Центральной России привозили предметы той эпохи. Оружие передавалось в процессе создания музея — из Эрмитажа", — рассказала экскурсовод Анна Перфильева.
Не только буузы
"Нельзя уехать из Читы, не заглянув в местную сеть кафе "Аян". Здесь подают традиционное блюдо бурятской кухни — буузы, очень вкусно", — говорит местная жительница Ксения Аксакова.
Много заведений китайской кухни. И атмосферных мест — Testo, где готовят вкусную пиццу, сеть кофеен-кондитерских Meilleur Eclair, кофейня "Тайная комната", маленькое уютное France Cafe, "Тревелс кафе", ресторан "Нияма".
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