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Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма - РИА Новости, 18.08.2024
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Туризм
 
08:00 18.08.2024 (обновлено: 08:09 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html
Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма
Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма - РИА Новости, 18.08.2024
Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма
Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:00
2024-08-18T08:09
туризм
туризм
маршруты - туризм
чита
россия
восточная сибирь
александр невский
забайкальская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966459459_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_2638e63d230adf46b59c4e74f916efa5.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, потом направляясь к буддийским святыням или в поселение старообрядцев. Между тем в этом городе приятно погулять и есть на что посмотреть. Как построить маршрут, чтобы было интересно и комфортно, — в материале РИА Новости.Вид сверху"Чита удивительная — в какую сторону ни посмотри, над домами видны сопки", — говорит Елена Петрова, прожившая там более 25 лет.Лучший вид на город и озеро Кенон — с Титовской сопки. Это вулкан высотой 945 метров, извергавшийся примерно 200 лет назад."В основном туристы отправляются на смотровую площадку с часовней Александра Невского. Однако стоит подняться выше, к буддийской святыне — молельному домику. Туда приезжают местные на традиционные религиозные обряды, — рассказывает Елена. — Особенно красивые виды на город, реки Читу, Ингоду, горные хребты Яблоновый и Черского — на рассвете и закате".На камнях сопки сохранились рисунки кочевников бронзового века, а у подножия растет живописный рододендрон.Центр городаМестные говорят, что прогулка по главной площади имени Ленина — как путешествие во времени. На ростральных колоннах — памятные доски с датами важных в истории города событий.Тут же — красивый музыкальный фонтан, возле которого в выходные проводят развлекательные мероприятия.Сохранилось много построек разных эпох: штаб Забайкальского военного округа 1939 года, старинная церковь Преображения Господня, очаровательные деревянные домики Полутовского квартала начала XX века, в том числе особняк купцов Полутовых.Деревянное здание почты и телеграфа конца XIX элементами декора напоминает европейскую архитектуру. И кстати, тут до сих пор Главпочтамт.Пешком по ЧитеДля туристов в центре города проложены три маршрута — красный, зеленый и коричневый. По линиям можно перемещаться от одной достопримечательности к другой, в каждой точке есть карта и информация.Зеленая линия приведет к кинотеатру "Удокан", построенному полвека назад. Тут приятно погулять — много кафе и лавочек со скульптурами. Далее идем к Амурской улице — в позапрошлом веке главной городской. Здесь красивые купеческие особняки. Например, Второвский пассаж — трехэтажное каменное строение с куполами.На улице Анохина еще одно интересное историческое здание: дом, построенный в 1908-м для читинского отделения Госбанка. На улице Ленина — Дом офицеров, больше напоминающий дворец. Рядом — Исторический музей, за ним Парк культуры и отдыха Окружного дома офицеров Российской армии — сокращенно ОДОРА. Там — аттракционы, красивые аллеи, фонтаны, скамейки. При входе выставка военной техники: танки, "Катюша", истребитель МиГ-21.Одна из главных достопримечательностей города — Казанский кафедральный собор. Рядом — памятник Александру Невскому, который считается покровителем Забайкалья.Память о декабристахДеревянная Михайло-Архангельская церковь построена в XVIII веке без единого гвоздя — это самое старое сохранившееся здание Читы.В местный острог ссылали декабристов. Здесь венчались Иван Анненков с француженкой Полиной Гебль и Дмитрий Завалишин с дочерью горного чиновника Аполлинарией Завалишиной. Рядом похоронена дочь Волконских — Софья.Сейчас в храме Музей декабристов — филиал Забайкальского краеведческого. "Среди подлинных экспонатов — шкатулка и вышивка Волконской, поваренная книга, часы Завалишиных и Бестужевых, столик, принадлежавший этой семье. Вещи дарили потомки, из Центральной России привозили предметы той эпохи. Оружие передавалось в процессе создания музея — из Эрмитажа", — рассказала экскурсовод Анна Перфильева.Не только буузы"Нельзя уехать из Читы, не заглянув в местную сеть кафе "Аян". Здесь подают традиционное блюдо бурятской кухни — буузы, очень вкусно", — говорит местная жительница Ксения Аксакова.Много заведений китайской кухни. И атмосферных мест — Testo, где готовят вкусную пиццу, сеть кофеен-кондитерских Meilleur Eclair, кофейня "Тайная комната", маленькое уютное France Cafe, "Тревелс кафе", ресторан "Нияма".
https://ria.ru/20240723/gastrokemp-1961452045.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Чита, Россия, Восточная Сибирь, Александр Невский, Забайкальская железная дорога , Достопримечательности, что посмотреть , отдых в России, куда сходить , куда поехать, куда можно лететь, Восстание декабристов (1825 год)
Чита удивительная! Неожиданное направление для отдыха и туризма

Эксперты рассказали, что туристам нужно обязательно посмотреть в Чите

© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Ростральные колонны на площади Ленина
Чита. Ростральные колонны на площади Ленина - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы давно оценили Сибирь и Дальний Восток, а Чита — в лучшем случае исходная точка для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, потом направляясь к буддийским святыням или в поселение старообрядцев. Между тем в этом городе приятно погулять и есть на что посмотреть. Как построить маршрут, чтобы было интересно и комфортно, — в материале РИА Новости.

Вид сверху

"Чита удивительная — в какую сторону ни посмотри, над домами видны сопки", — говорит Елена Петрова, прожившая там более 25 лет.
© Фото : Туристский информационный центр Забайкальского края/Олег Федоров Титовская сопка
Титовская сопка - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Туристский информационный центр Забайкальского края/Олег Федоров
Титовская сопка
Лучший вид на город и озеро Кенон — с Титовской сопки. Это вулкан высотой 945 метров, извергавшийся примерно 200 лет назад.
"В основном туристы отправляются на смотровую площадку с часовней Александра Невского. Однако стоит подняться выше, к буддийской святыне — молельному домику. Туда приезжают местные на традиционные религиозные обряды, — рассказывает Елена. — Особенно красивые виды на город, реки Читу, Ингоду, горные хребты Яблоновый и Черского — на рассвете и закате".
© РИА Новости / Мария СеливановаВ Чите сопки видны почти из любой точки города
В Чите сопки видны почти из любой точки города - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
В Чите сопки видны почти из любой точки города
На камнях сопки сохранились рисунки кочевников бронзового века, а у подножия растет живописный рододендрон.

Центр города

Местные говорят, что прогулка по главной площади имени Ленина — как путешествие во времени. На ростральных колоннах — памятные доски с датами важных в истории города событий.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
Чита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
Чита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Вид на площадь Ленина
Чита. Вид на площадь Ленина
Чита. Вид на площадь Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Площадь Ленина
Чита. Площадь Ленина
Чита. Площадь Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"

Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница Забайкалье

Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Чита. Здание краевой администрации и Спасо-Преображенский храм
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Чита. Вид на площадь Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Чита. Площадь Ленина
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Чита. Памятник Ленину на одноименной площади и гостиница "Забайкалье"

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Тут же — красивый музыкальный фонтан, возле которого в выходные проводят развлекательные мероприятия.
Сохранилось много построек разных эпох: штаб Забайкальского военного округа 1939 года, старинная церковь Преображения Господня, очаровательные деревянные домики Полутовского квартала начала XX века, в том числе особняк купцов Полутовых.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Здание Главпочтамта в Чите

Здание главпочтамта в Чите

Здание Главпочтамта в Чите

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаОсобняк Полутова в Чите
Особняк Полутова в Чите
Особняк Полутова в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Полутовский квартал. Доходный дом на улице Лермонтова

Чита. Полутовские кварталы. Доходный дом на улице Лермонтова

Чита. Полутовский квартал. Доходный дом на улице Лермонтова

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Полутовский квартал

Чита. Полутовские кварталы

Чита. Полутовский квартал

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
Чита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
Чита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринные дома в Чите
Старинные дома в Чите
Старинные дома в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Здание Главпочтамта в Чите

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
Особняк Полутова в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6

Чита. Полутовский квартал. Доходный дом на улице Лермонтова

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Чита. Полутовский квартал

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Чита. Здание пансиона второй женской гимназии построено в 1897 году
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
Старинные дома в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Деревянное здание почты и телеграфа конца XIX элементами декора напоминает европейскую архитектуру. И кстати, тут до сих пор Главпочтамт.

Пешком по Чите

Для туристов в центре города проложены три маршрута — красный, зеленый и коричневый. По линиям можно перемещаться от одной достопримечательности к другой, в каждой точке есть карта и информация.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Кинотеатр "Удокан"

Чита. Кинотеатр Удокан

Чита. Кинотеатр "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Необычные лавки у кинотеатра "Удокан"

Чита. Необычные лавки у кинотеатра Удокан

Чита. Необычные лавки у кинотеатра "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Необычные скамейки у кинотеатра "Удокан"

Чита. Необычные скамейки у кинотеатра Удокан

Чита. Необычные скамейки у кинотеатра "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Усадьбе Зазовских более века

Чита. Усадьба Зазовских более века

Чита. Усадьбе Зазовских более века

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Памятник геологам Забайкалья
Чита. Памятник геологам Забайкалья
Чита. Памятник геологам Забайкалья
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Дом Бергута
Чита. Дом Бергута
Чита. Дом Бергута
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаДраматический театр в Чите
Драматический театр в Чите
Драматический театр в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаБанк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
Банк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
Банк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8

Чита. Кинотеатр "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8

Чита. Необычные лавки у кинотеатра "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8

Чита. Необычные скамейки у кинотеатра "Удокан"

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8

Чита. Усадьбе Зазовских более века

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8
Чита. Памятник геологам Забайкалья
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8
Чита. Дом Бергута
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
Драматический театр в Чите
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
Банк России в Чите находится в здании Госбанка, построенном более века назад
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Зеленая линия приведет к кинотеатру "Удокан", построенному полвека назад. Тут приятно погулять — много кафе и лавочек со скульптурами.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Второвский пассаж
Чита. Второвский пассаж - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Чита. Второвский пассаж
Далее идем к Амурской улице — в позапрошлом веке главной городской. Здесь красивые купеческие особняки. Например, Второвский пассаж — трехэтажное каменное строение с куполами.
На улице Анохина еще одно интересное историческое здание: дом, построенный в 1908-м для читинского отделения Госбанка.
© РИА Новости / Мария СеливановаДом офицеров в Чите
Дом офицеров в Чите - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Дом офицеров в Чите
На улице Ленина — Дом офицеров, больше напоминающий дворец. Рядом — Исторический музей, за ним Парк культуры и отдыха Окружного дома офицеров Российской армии — сокращенно ОДОРА. Там — аттракционы, красивые аллеи, фонтаны, скамейки. При входе выставка военной техники: танки, "Катюша", истребитель МиГ-21.
© РИА Новости / Мария СеливановаКазанский кафедральный собор расположен у здания вокзала в Чите
Казанский кафедральный собор расположен у здания вокзала в Чите - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Казанский кафедральный собор расположен у здания вокзала в Чите
Одна из главных достопримечательностей города — Казанский кафедральный собор. Рядом — памятник Александру Невскому, который считается покровителем Забайкалья.

Память о декабристах

Деревянная Михайло-Архангельская церковь построена в XVIII веке без единого гвоздя — это самое старое сохранившееся здание Читы.
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Музей декабристов открыт в 1985 году в деревянном здании бывшей Старо-Читинской Михайло-Архангельской церкви
Чита. Музей декабристов открыт в 1985 году в деревянном здании бывшей Старо-Читинской Михайло-Архангельской церкви - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Чита. Музей декабристов открыт в 1985 году в деревянном здании бывшей Старо-Читинской Михайло-Архангельской церкви
В местный острог ссылали декабристов. Здесь венчались Иван Анненков с француженкой Полиной Гебль и Дмитрий Завалишин с дочерью горного чиновника Аполлинарией Завалишиной. Рядом похоронена дочь Волконских — Софья.
Сейчас в храме Музей декабристов — филиал Забайкальского краеведческого.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Интерьер Музея декабристов

Чита. Интерьер музея декабристов

Чита. Интерьер Музея декабристов

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. В Музее декабристов
Чита. В Музее декабристов
Чита. В Музее декабристов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаЧита. Музей декабристов. Подлинная шкатулка Волконской
Чита. Музей декабристов. Подлинная шкатулка Волконской
Чита. Музей декабристов. Подлинная шкатулка Волконской
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
© РИА Новости / Мария Селиванова

Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных

Чита. Музей декабристов. Кандалы, связывающие руки и ноги осужденных

Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаМузей декабристов в Чите. Портреты жен осужденных
Музей декабристов в Чите. Портреты жен осужденных
Музей декабристов в Чите. Портреты жен осужденных
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5

Чита. Интерьер Музея декабристов

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
Чита. В Музее декабристов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Чита. Музей декабристов. Подлинная шкатулка Волконской
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5

Чита. Музей декабристов. Кандалы, сковывавшие руки и ноги осужденных

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Музей декабристов в Чите. Портреты жен осужденных
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
"Среди подлинных экспонатов — шкатулка и вышивка Волконской, поваренная книга, часы Завалишиных и Бестужевых, столик, принадлежавший этой семье. Вещи дарили потомки, из Центральной России привозили предметы той эпохи. Оружие передавалось в процессе создания музея — из Эрмитажа", — рассказала экскурсовод Анна Перфильева.

Не только буузы

"Нельзя уехать из Читы, не заглянув в местную сеть кафе "Аян". Здесь подают традиционное блюдо бурятской кухни — буузы, очень вкусно", — говорит местная жительница Ксения Аксакова.
Презентация блюд Забайкальской кухни - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
23 июля, 14:31
Много заведений китайской кухни. И атмосферных мест — Testo, где готовят вкусную пиццу, сеть кофеен-кондитерских Meilleur Eclair, кофейня "Тайная комната", маленькое уютное France Cafe, "Тревелс кафе", ресторан "Нияма".
Набережная реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Вкусная еда, история и развлечения: как отдохнуть в Новосибирске
12 августа, 08:00
 
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