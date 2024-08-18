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Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции - РИА Новости, 18.08.2024
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции
Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:25
2024-08-18T20:25
2024-08-18T21:01
азербайджан
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владимир путин
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БАКУ, 18 авг - РИА Новости. Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции азербайджанского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга."Добрый вечер", - сказал Путин Алиеву.Затем президент РФ подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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азербайджан, в мире, баку, владимир путин, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции
Алиев и его жена проводят неформальный ужин с Путиным в домашней резиденции