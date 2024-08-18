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Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции - РИА Новости, 18.08.2024
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20:25 18.08.2024 (обновлено: 21:01 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/aliev-1966935519.html
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции - РИА Новости, 18.08.2024
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции
Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:25
2024-08-18T21:01
азербайджан
в мире
баку
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 18 авг - РИА Новости. Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции азербайджанского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга."Добрый вечер", - сказал Путин Алиеву.Затем президент РФ подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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азербайджан, в мире, баку, владимир путин, ильхам алиев
Азербайджан, В мире, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции

Алиев и его жена проводят неформальный ужин с Путиным в домашней резиденции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 18 авг - РИА Новости. Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции азербайджанского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга.
"Добрый вечер", - сказал Путин Алиеву.
Затем президент РФ подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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