https://ria.ru/20240818/aliev-1966935519.html

Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции

Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции - РИА Новости, 18.08.2024

Алиев проводит неформальный ужин с Путиным в своей домашней резиденции

Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:25

2024-08-18T20:25

2024-08-18T21:01

азербайджан

в мире

баку

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 18 авг - РИА Новости. Неформальный ужин президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой начался в домашней резиденции азербайджанского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Во время встречи в резиденции Путин и Алиев обнялись и тепло поприветствовали друг друга."Добрый вечер", - сказал Путин Алиеву.Затем президент РФ подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.

https://ria.ru/20240818/makgregor-1966913169.html

азербайджан

баку

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азербайджан, в мире, баку, владимир путин, ильхам алиев