https://ria.ru/20240817/zemletryasenie-1966820873.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0 - РИА Новости, 18.08.2024

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН на своем сайте. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T22:27

2024-08-17T22:27

2024-08-18T01:27

камчатка

российская академия наук

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН на своем сайте."Землетрясение произошло на глубине шесть километров", — уточнили в материале.Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана."По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания", — добавили в ГУ МЧС по Камчатке.По информации филиала Геофизической службы РАН, после этого произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона магнитудой 4,7. Затем последовала серия афтершоков. Они были на глубинах шесть, 12 и 48 километров, а их эпицентр находился в 106, 112 и 114 километрах от Петропавловска-Камчатского.Как уточнили в МЧС, магнитуда афтершоков составила от 3,9 до 5,0, большинство из них неощущаемые.Там добавили, что угрозы цунами после землетрясения нет. Разрушения и пострадавшие отсутствуют.Как уточнил губернатор Владимир Солодов, идущий сейчас интенсивный афтершоковый процесс — это утихающие толчки. Он подчеркнул, что вероятность сильного толчка достаточно низкая.

https://ria.ru/20240813/zemletryasenie-1965821230.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, российская академия наук, петропавловск-камчатский