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ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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11:04 17.08.2024 (обновлено: 11:30 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/zaes-1966745727.html
ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
Украинские войска с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T11:04
2024-08-17T11:30
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", — подчеркивается в публикации.Об этой атаке проинформировали инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, они осмотрели место падения снаряда.ВСУ продолжают наносить удары в районе станции. Как рассказывал в минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате обстрела Энергодара украинскими войсками произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.Кроме того, накануне представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС снарядами с боеголовками с радиоактивным веществом. Их уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области.В Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов по ядерным объектам — обвинить Россию в провокации.
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС

ВСУ беспилотником атаковали дорогу, по которой ходят работники Запорожской АЭС

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramПоследствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", — подчеркивается в публикации.
© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramПоследствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Об этой атаке проинформировали инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, они осмотрели место падения снаряда.
ВСУ продолжают наносить удары в районе станции. Как рассказывал в минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате обстрела Энергодара украинскими войсками произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.
© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramПоследствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Последствия атаки дроном маршрута персонала Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Кроме того, накануне представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС снарядами с боеголовками с радиоактивным веществом. Их уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области.
В Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов по ядерным объектам — обвинить Россию в провокации.
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