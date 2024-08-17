https://ria.ru/20240817/zaes-1966745727.html

ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС

ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ дроном атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС

Украинские войска с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T11:04

2024-08-17T11:04

2024-08-17T11:30

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска с беспилотника сбросили снаряд на дорогу, которой пользуются сотрудники Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции", — подчеркивается в публикации.Об этой атаке проинформировали инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС, они осмотрели место падения снаряда.ВСУ продолжают наносить удары в районе станции. Как рассказывал в минувшее воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате обстрела Энергодара украинскими войсками произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.Кроме того, накануне представитель российского силового ведомства сообщил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС снарядами с боеголовками с радиоактивным веществом. Их уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области.В Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что цель готовящихся ударов по ядерным объектам — обвинить Россию в провокации.

https://ria.ru/20240813/ustinov-1965926694.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия