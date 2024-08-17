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Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу

Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу - РИА Новости, 17.08.2024

Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу

Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис за... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T05:11

2024-08-17T05:11

2024-08-17T05:11

сша

чикаго

камала харрис

джо байден

ричард никсон

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис за представленную ею экономическую программу, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье впервые. "Идеи, которые она выдала за свои в пятницу, свидетельствуют о том, что у кандидата глубоко ошибочные экономические суждения", - написало руководство делового издания в опубликованной статье. Как отметили в газете, предложения Харрис оказались куда хуже, чем экономическая политика действующего президента США Джо Байдена, а ответственность за проверку цен на предмет завышения вице-президент предлагает проводить "армии бюрократов" в Федеральной торговой комиссии. Также указывается, что розничные цены в США растут вместе с оптовыми, из чего следует, что ритейлеры не только не занимаются "взвинчиванием", но и устанавливают минимальную наценку в 2%, что значительно ниже средней маржи для конечного потребителя на уровне 8% у других компаний. "Экономическая политика Байдена-Харрис привела к инфляции и снижению реальных доходов. Высокие цены на продукты питания является особенно болезненным вопросом, а ответ вице-президента заключается в том, чтобы усугубить ситуацию, прибегнув к левому популизму в венесуэльском стиле. Это не преувеличение", - пишет редсовет газеты. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах. "Если она просто использует эту идею, чтобы включить в свою речь тему "взвинчивания цен", то ее цинизм также говорит сам за себя", - подчеркивает руководство газеты и добавляет, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и еще большую инфляцию. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240811/kharris-1965453353.html

https://ria.ru/20240807/ssha-1964648425.html

https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html

сша

чикаго

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сша, чикаго, камала харрис, джо байден, ричард никсон