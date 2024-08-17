Рейтинг@Mail.ru
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/wsj-1966723278.html
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу - РИА Новости, 17.08.2024
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу
Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис за... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T05:11
2024-08-17T05:11
сша
чикаго
камала харрис
джо байден
ричард никсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_0:24:2512:1436_1920x0_80_0_0_dcff8f0c0a35dda23d137bfb177afb42.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис за представленную ею экономическую программу, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику. В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье впервые. "Идеи, которые она выдала за свои в пятницу, свидетельствуют о том, что у кандидата глубоко ошибочные экономические суждения", - написало руководство делового издания в опубликованной статье. Как отметили в газете, предложения Харрис оказались куда хуже, чем экономическая политика действующего президента США Джо Байдена, а ответственность за проверку цен на предмет завышения вице-президент предлагает проводить "армии бюрократов" в Федеральной торговой комиссии. Также указывается, что розничные цены в США растут вместе с оптовыми, из чего следует, что ритейлеры не только не занимаются "взвинчиванием", но и устанавливают минимальную наценку в 2%, что значительно ниже средней маржи для конечного потребителя на уровне 8% у других компаний. "Экономическая политика Байдена-Харрис привела к инфляции и снижению реальных доходов. Высокие цены на продукты питания является особенно болезненным вопросом, а ответ вице-президента заключается в том, чтобы усугубить ситуацию, прибегнув к левому популизму в венесуэльском стиле. Это не преувеличение", - пишет редсовет газеты. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах. "Если она просто использует эту идею, чтобы включить в свою речь тему "взвинчивания цен", то ее цинизм также говорит сам за себя", - подчеркивает руководство газеты и добавляет, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и еще большую инфляцию. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240811/kharris-1965453353.html
https://ria.ru/20240807/ssha-1964648425.html
https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_131:0:2363:1674_1920x0_80_0_0_b954acfe5ab26e87b30e1063707232a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, чикаго, камала харрис, джо байден, ричард никсон
США, Чикаго, Камала Харрис, Джо Байден, Ричард Никсон
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу

WSJ обвинила Харрис в глубоко ошибочном взгляде на экономику и цинизме

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Редакционный совет американской газеты Wall Street Journal раскритиковал вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис за представленную ею экономическую программу, уличив ее в цинизме и "глубоко ошибочном" взгляде на экономику.
В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести "первый в истории" США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые "пользуются кризисами", и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье впервые.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Вице-президент США пообещала обнародовать предвыборную программу
11 августа, 01:33
"Идеи, которые она выдала за свои в пятницу, свидетельствуют о том, что у кандидата глубоко ошибочные экономические суждения", - написало руководство делового издания в опубликованной статье.
Как отметили в газете, предложения Харрис оказались куда хуже, чем экономическая политика действующего президента США Джо Байдена, а ответственность за проверку цен на предмет завышения вице-президент предлагает проводить "армии бюрократов" в Федеральной торговой комиссии.
Также указывается, что розничные цены в США растут вместе с оптовыми, из чего следует, что ритейлеры не только не занимаются "взвинчиванием", но и устанавливают минимальную наценку в 2%, что значительно ниже средней маржи для конечного потребителя на уровне 8% у других компаний.
"Экономическая политика Байдена-Харрис привела к инфляции и снижению реальных доходов. Высокие цены на продукты питания является особенно болезненным вопросом, а ответ вице-президента заключается в том, чтобы усугубить ситуацию, прибегнув к левому популизму в венесуэльском стиле. Это не преувеличение", - пишет редсовет газеты.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Выбор Уолца на роль кандидата в вице-президенты удивил многих, пишут СМИ
7 августа, 14:15
В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах.
"Если она просто использует эту идею, чтобы включить в свою речь тему "взвинчивания цен", то ее цинизм также говорит сам за себя", - подчеркивает руководство газеты и добавляет, что остальные экономические идеи Харрис оказались "не сильно лучше", поскольку провоцируют мошенничество, снижение трудовой активности и еще большую инфляцию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Харрис хочет дистанцироваться от непопулярных мер Байдена, пишут СМИ
14 августа, 16:47
 
СШАЧикагоКамала ХаррисДжо БайденРичард Никсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала