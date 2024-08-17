https://ria.ru/20240817/ukraina-1966756014.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T12:58

2024-08-17T12:58

2024-08-17T12:58

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

сумская область

в мире

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит полтора часа. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 12.29 мск.

https://ria.ru/20240817/trevoga-1966727537.html

украина

днепропетровская область

сумская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, днепропетровская область, сумская область, в мире