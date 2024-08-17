https://ria.ru/20240817/ukraina-1966756014.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T12:58
2024-08-17T12:58
2024-08-17T12:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит полтора часа. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 12.29 мск.
https://ria.ru/20240817/trevoga-1966727537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили тревогу