https://ria.ru/20240817/ukraina-1966725938.html

В Киеве назвали цель вторжения в Курскую область

В Киеве назвали цель вторжения в Курскую область - РИА Новости, 17.08.2024

В Киеве назвали цель вторжения в Курскую область

Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для прикрытия поражений ВСУ в Донбассе, написал в Telegram депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:37

2024-08-17T06:37

2024-08-17T06:37

в мире

курская область

россия

владимир зеленский

александр дубинский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для прикрытия поражений ВСУ в Донбассе, написал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Выскажусь максимально цинично, а потом проверим, кто был прав. На мой взгляд, весь "оперативный задум" Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно", — предположил политик.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

https://ria.ru/20240817/vsu-1966714817.html

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в мире, курская область, россия, владимир зеленский, александр дубинский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев