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ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 17.08.2024
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18:41 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/turtsija-1966797553.html
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 17.08.2024
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака, нейтрализованы девять боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T18:41
2024-08-17T18:41
в мире
турция
ирак
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака, нейтрализованы девять боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны. "Наши героические турецкие вооружённые силы продолжают наносить эффективные удары по целям террористов своими "стальными когтями". Девять террористов РПК, обнаруженных в районе Хакурк на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооружённый конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240817/kolonna-1966773962.html
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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Ирак, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

Минобороны Турции сообщило о нейтрализации девяти боевиков РПК на севере Ирака

© Sputnik / Alexander Imedashvili Военные учения ВС Турции
Военные учения ВС Турции - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Военные учения ВС Турции . Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака, нейтрализованы девять боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны.
«
"Наши героические турецкие вооружённые силы продолжают наносить эффективные удары по целям террористов своими "стальными когтями". Девять террористов РПК, обнаруженных в районе Хакурк на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
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Источник: военная колонна США въехала из Ирака в Сирию
Вчера, 15:20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооружённый конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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В миреТурцияИракАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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