https://ria.ru/20240817/turtsija-1966797553.html

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 17.08.2024

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака, нейтрализованы девять боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T18:41

2024-08-17T18:41

2024-08-17T18:41

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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака, нейтрализованы девять боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны. "Наши героические турецкие вооружённые силы продолжают наносить эффективные удары по целям террористов своими "стальными когтями". Девять террористов РПК, обнаруженных в районе Хакурк на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооружённый конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240817/kolonna-1966773962.html

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турция

ирак

анкара (провинция)

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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган