https://ria.ru/20240817/tramp-1966724834.html

СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика

СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T06:06

2024-08-17T06:06

2024-08-17T06:06

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чикаго

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тулси габбард

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, для этого он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард помочь ему отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе и дома, в (его резиденции) Мар-а-Лаго", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с расписанием Трампа. Представитель Трампа Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам. По словам советников Трампа, в этом году он тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах. При этом экс-президент проводит ее нетрадиционным для этого способом, отмечает издание: во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом Джо Байденом никто не исполнял роль Байдена - Трамп и его советники только обсуждали возможные темы и вопросы. Ранее Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Тем не менее, Харрис подтвердила намерение провести как минимум один теледебаты со своим главным политическом оппонентом, они состоятся 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240815/tramp-1966450235.html

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сша, гавайи, чикаго, дональд трамп, камала харрис, тулси габбард, в мире