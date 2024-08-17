Рейтинг@Mail.ru
СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/tramp-1966724834.html
СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика
СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика
Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T06:06
2024-08-17T06:06
сша
гавайи
чикаго
дональд трамп
камала харрис
тулси габбард
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, для этого он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард помочь ему отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе и дома, в (его резиденции) Мар-а-Лаго", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с расписанием Трампа. Представитель Трампа Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам. По словам советников Трампа, в этом году он тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах. При этом экс-президент проводит ее нетрадиционным для этого способом, отмечает издание: во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом Джо Байденом никто не исполнял роль Байдена - Трамп и его советники только обсуждали возможные темы и вопросы. Ранее Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Тем не менее, Харрис подтвердила намерение провести как минимум один теледебаты со своим главным политическом оппонентом, они состоятся 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240815/tramp-1966450235.html
https://ria.ru/20240817/wsj-1966723278.html
сша
гавайи
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, гавайи, чикаго, дональд трамп, камала харрис, тулси габбард, в мире
США, Гавайи, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тулси Габбард, В мире
СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика

NYT: Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис и попросил помощи у экс-демократа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, для этого он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«
"Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард помочь ему отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе и дома, в (его резиденции) Мар-а-Лаго", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с расписанием Трампа.
Бывший президент США Дональд Трамп выходит из зала суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Трамп попросил вынести приговор по одному из дел после выборов, пишут СМИ
15 августа, 18:10
Представитель Трампа Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам.
По словам советников Трампа, в этом году он тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах. При этом экс-президент проводит ее нетрадиционным для этого способом, отмечает издание: во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом Джо Байденом никто не исполнял роль Байдена - Трамп и его советники только обсуждали возможные темы и вопросы.
Ранее Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Тем не менее, Харрис подтвердила намерение провести как минимум один теледебаты со своим главным политическом оппонентом, они состоятся 10 сентября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Редакционный совет WSJ раскритиковал Харрис за ее экономическую программу
05:11
 
СШАГавайиЧикагоДональд ТрампКамала ХаррисТулси ГаббардВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала