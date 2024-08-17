СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика
NYT: Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис и попросил помощи у экс-демократа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, для этого он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
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"Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард помочь ему отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе и дома, в (его резиденции) Мар-а-Лаго", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с расписанием Трампа.
Представитель Трампа Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам.
По словам советников Трампа, в этом году он тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах. При этом экс-президент проводит ее нетрадиционным для этого способом, отмечает издание: во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом Джо Байденом никто не исполнял роль Байдена - Трамп и его советники только обсуждали возможные темы и вопросы.
Ранее Трамп заявил, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в сентябре, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Тем не менее, Харрис подтвердила намерение провести как минимум один теледебаты со своим главным политическом оппонентом, они состоятся 10 сентября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит на следующей неделе получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.