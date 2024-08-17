https://ria.ru/20240817/storm_shadow-1966715449.html

СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США

СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США - РИА Новости, 17.08.2024

СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США

Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона, пишет Times со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T01:02

2024-08-17T01:02

2024-08-17T09:30

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в мире

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве."Вашингтон фактически не позволяет Британии разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны на Украине", — отмечается в статье.Как заявил собеседник газеты, в Лондоне ждут одобрения от Вашингтона, но пока Британия не получила ответ на отправленный запрос. По его словам, вопрос использования Киевом ракет Storm Shadow фактически застопорился из-за США.Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что обсуждения применения Storm Shadow с союзниками "все еще продолжаются". Источник газеты из сферы обороны назвал это "обычным процессом" в США."Поскольку давление на Запад растет с требованием смягчить свои правила в отношении использования оружия дальнего действия, Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет. Однако запрос поступил в систему (США. — Прим. ред.) более месяца назад, и чиновники все еще ждут ответа", — заявил изданию источник в правительстве Великобритании.Ранее газета писала, что британцы пытаются убедить союзников дать Киеву подобное разрешение. Экс-премьер Борис Джонсон после нападения Украины на Курскую область призвал позволить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу".Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее британское Минобороны опровергло эту информацию.Как заявил ранее РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года — тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963965130.html

https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966580019.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html

https://ria.ru/20240812/patel-1965806023.html

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россия, украина, киев, владимир путин, борис джонсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире