Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США - РИА Новости, 17.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 17.08.2024 (обновлено: 09:30 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/storm_shadow-1966715449.html
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США - РИА Новости, 17.08.2024
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США
Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона, пишет Times со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T01:02
2024-08-17T09:30
россия
украина
киев
владимир путин
борис джонсон
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879324785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57e82b918b02aaa97a17932d41415134.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.&quot;Вашингтон фактически не позволяет Британии разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны на Украине&quot;, — отмечается в статье.Как заявил собеседник газеты, в Лондоне ждут одобрения от Вашингтона, но пока Британия не получила ответ на отправленный запрос. По его словам, вопрос использования Киевом ракет Storm Shadow фактически застопорился из-за США.Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что обсуждения применения Storm Shadow с союзниками "все еще продолжаются". Источник газеты из сферы обороны назвал это "обычным процессом" в США."Поскольку давление на Запад растет с требованием смягчить свои правила в отношении использования оружия дальнего действия, Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет. Однако запрос поступил в систему (США. — Прим. ред.) более месяца назад, и чиновники все еще ждут ответа", — заявил изданию источник в правительстве Великобритании.Ранее газета писала, что британцы пытаются убедить союзников дать Киеву подобное разрешение. Экс-премьер Борис Джонсон после нападения Украины на Курскую область призвал позволить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу".Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее британское Минобороны опровергло эту информацию.Как заявил ранее РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года — тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963965130.html
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966580019.html
https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html
https://ria.ru/20240812/patel-1965806023.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879324785_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_c47219d8cb134dde89539eebdd7d6339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, борис джонсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: Британия не разрешает ВСУ удары по России Storm Shadow из-за США

Times: США не дают Британии позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
«

"Вашингтон фактически не позволяет Британии разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны на Украине", — отмечается в статье.

Пуск двух ракет Storm Shadow с самолета ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Появились кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24 ВСУ
4 августа, 11:55
Как заявил собеседник газеты, в Лондоне ждут одобрения от Вашингтона, но пока Британия не получила ответ на отправленный запрос. По его словам, вопрос использования Киевом ракет Storm Shadow фактически застопорился из-за США.
Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что обсуждения применения Storm Shadow с союзниками "все еще продолжаются". Источник газеты из сферы обороны назвал это "обычным процессом" в США.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Вчера, 13:17
"Поскольку давление на Запад растет с требованием смягчить свои правила в отношении использования оружия дальнего действия, Великобритания ждет одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет. Однако запрос поступил в систему (США. — Прим. ред.) более месяца назад, и чиновники все еще ждут ответа", — заявил изданию источник в правительстве Великобритании.
Ранее газета писала, что британцы пытаются убедить союзников дать Киеву подобное разрешение. Экс-премьер Борис Джонсон после нападения Украины на Курскую область призвал позволить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу".
Российский специалист об особенностях работы ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow
13 июля, 07:17
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее британское Минобороны опровергло эту информацию.
Как заявил ранее РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин, Москва исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года — тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России
12 августа, 20:41
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала