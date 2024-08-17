https://ria.ru/20240817/rosatom-1966774218.html
Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме
Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме - РИА Новости, 17.08.2024
Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме
Провокационные действия ВСУ против Курской и Запорожской АЭС могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете, заявила госкорпорация... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:23
2024-08-17T15:23
2024-08-17T15:59
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
безопасность
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Провокационные действия ВСУ против Курской и Запорожской АЭС могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете, заявила госкорпорация "Росатом".В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По данным "Росатома", число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против обеих АЭС за последние сутки кратно выросло."Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно", - говорится в сообщении."Как уже отмечалось ранее, подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году, и тем самым могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", - говорится в сообщении "Росатома".
https://ria.ru/20240817/gosduma-1966751760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, безопасность, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Безопасность, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС
Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме
Росатом: действия ВСУ в отношении АЭС могут навредить всей атомной энергетике