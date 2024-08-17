https://ria.ru/20240817/rosatom-1966774218.html

Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме

Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме - РИА Новости, 17.08.2024

Действия ВСУ могут навредить всей атомной энергетике, заявили в Росатоме

Провокационные действия ВСУ против Курской и Запорожской АЭС могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете, заявила госкорпорация... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:23

2024-08-17T15:23

2024-08-17T15:59

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

безопасность

рафаэль гросси

алексей лихачев

запорожская аэс

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Провокационные действия ВСУ против Курской и Запорожской АЭС могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике на всей планете, заявила госкорпорация "Росатом".В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. По данным "Росатома", число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против обеих АЭС за последние сутки кратно выросло."Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно", - говорится в сообщении."Как уже отмечалось ранее, подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные Рафаэлем Гросси в 2022 году, и тем самым могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете", - говорится в сообщении "Росатома".

https://ria.ru/20240817/gosduma-1966751760.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, безопасность, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс