https://ria.ru/20240817/putin-1966726661.html

Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ

Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ - РИА Новости, 17.08.2024

Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ

Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали самыми упоминаемыми зарубежными лидерами в американских СМИ в 2024 году, свидетельствует... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T07:02

2024-08-17T07:02

2024-08-17T07:02

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали самыми упоминаемыми зарубежными лидерами в американских СМИ в 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости. До августа этого года Путина в медиа США упомянули 16,3 тысячи раз, больше только Нетаньяху – 19,9 тысячи. При этом в 2020 году израильский премьер встречался в сообщениях СМИ только 2,7 тысячи раз, а в 2016 – 2 тысячи, а вот Путина в 2020 году упоминали в СМИ США 6 тысяч раз, и 12,8 тысяч в 2016. Лидер КНР Си Цзиньпинь встречается в медиа в 2024 году 3,4 тысячи раз. В 2000 году, в первый год своего президентства, Путин упоминался в СМИ США 6,6 тысяч раз. В два раза меньше в 2008 году, когда должность российского лидера занял Дмитрий Медведев, при этом про него самого писали меньше - 1,6 тысяч раз. Среди американских лидеров местные СМИ чаще всего писали про Дональда Трампа - более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах, следом за ним 282 тысячи упоминаний Джо Байдена в этом году и 235 тысяч публикаций о Бараке Обаме в 2012 году. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и государственные СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.

https://ria.ru/20240803/putin-1963892941.html

https://ria.ru/20240816/rossiya-1966519025.html

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сша, китай, биньямин нетаньяху, владимир путин, си цзиньпин, в мире