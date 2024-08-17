Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в американских СМИ
Путин стал одним из самых упоминаемых лидеров в американских СМИ в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху стали самыми упоминаемыми зарубежными лидерами в американских СМИ в 2024 году, свидетельствует подсчет РИА Новости.
До августа этого года Путина в медиа США упомянули 16,3 тысячи раз, больше только Нетаньяху – 19,9 тысячи. При этом в 2020 году израильский премьер встречался в сообщениях СМИ только 2,7 тысячи раз, а в 2016 – 2 тысячи, а вот Путина в 2020 году упоминали в СМИ США 6 тысяч раз, и 12,8 тысяч в 2016. Лидер КНР Си Цзиньпинь встречается в медиа в 2024 году 3,4 тысячи раз.
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В 2000 году, в первый год своего президентства, Путин упоминался в СМИ США 6,6 тысяч раз. В два раза меньше в 2008 году, когда должность российского лидера занял Дмитрий Медведев, при этом про него самого писали меньше - 1,6 тысяч раз.
Среди американских лидеров местные СМИ чаще всего писали про Дональда Трампа - более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах, следом за ним 282 тысячи упоминаний Джо Байдена в этом году и 235 тысяч публикаций о Бараке Обаме в 2012 году.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и государственные СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.