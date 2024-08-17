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В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 17.08.2024

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян

Более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза с начала этого года, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:10

2024-08-17T16:10

2024-08-17T16:26

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза с начала этого года, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса."С начала 2024 года в 13 государствах-членах Африканского союза было зарегистрировано в общей сложности 17 541 случаев заболевания (2822 подтвержденных и 14719 подозреваемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте Африканского центра по профилактике и контролю заболеваний.Рамафоса добавил, что на текущей неделе о случаях подозрения на заражение оспой обезьян было сообщено еще в трех странах Африканского союза, и, таким образом, общее число стран организации с зафиксированными случаями заболевания может достичь 16.Рамафоса также подчеркнул, что число случаев заражения оспой обезьян выросло в 2024 году на 160% по сравнению с тем же периодом 2023 года.Ранее министр здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщил, что более 540 человек погибли в ДРК с начала 2024 года от оспы обезьян, за тот же период в стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая заболевания.Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявить вирус.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году ВОЗ приняла решение использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.

https://ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-1966564917.html

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в мире, африка, юар, россия, тедрос адханом гебрейесус, африканский союз, сирил рамафоса, воз