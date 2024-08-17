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Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба" - РИА Новости, 17.08.2024
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Наука
 
09:00 17.08.2024 (обновлено: 09:46 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html
Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"
Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба" - РИА Новости, 17.08.2024
Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:00
2024-08-17T09:46
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".Корабль доставил на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Он привез на орбиту оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".Как писала в Telegram-канале ракетно-космическая корпорация "Энергия", "самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба".&quot;Ну почти всего: с орбиты МКС рентгеновский спектрометр будет &quot;видеть&quot; 84 процента небесной сферы&quot;, — уточнили в корпорации.Также в "Прогресс" загрузили и другое научное оборудование — для экспериментов "Форсированный выдох" и "Эндотелий", в ходе которых будет изучаться, как длительный космический полет влияет на функции легких, а также влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС."Прогресс МС-28" начал свой полет в 6:20 мск 15 августа, когда ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур. За девять минут она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС, который прошел по стандартной двухсуточной схеме. За это время грузовик сделал 34 витка вокруг Земли. Как ожидается, общая продолжительность орбитального полета "Прогресса МС-28" составит 179 суток.
https://ria.ru/20240802/starliner-1963791544.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Байконур (город), Роскосмос
Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"

"Прогресс МС-28" с рентгеновским "Монитором всего неба" пристыковался к МКС

© Фото : Роскосмос/Александр ГребенкинГрузовой корабль "Прогресс МС-28"
Грузовой корабль Прогресс МС-28 - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : Роскосмос/Александр Гребенкин
Грузовой корабль "Прогресс МС-28"
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".
Корабль доставил на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Он привез на орбиту оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".
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Как писала в Telegram-канале ракетно-космическая корпорация "Энергия", "самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба".
«

"Ну почти всего: с орбиты МКС рентгеновский спектрометр будет "видеть" 84 процента небесной сферы", — уточнили в корпорации.

Также в "Прогресс" загрузили и другое научное оборудование — для экспериментов "Форсированный выдох" и "Эндотелий", в ходе которых будет изучаться, как длительный космический полет влияет на функции легких, а также влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.
"Прогресс МС-28" начал свой полет в 6:20 мск 15 августа, когда ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур. За девять минут она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС, который прошел по стандартной двухсуточной схеме. За это время грузовик сделал 34 витка вокруг Земли. Как ожидается, общая продолжительность орбитального полета "Прогресса МС-28" составит 179 суток.
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