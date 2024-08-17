https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html

Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"

Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба" - РИА Новости, 17.08.2024

Грузовик "Прогресс МС-28" привез на МКС рентгеновский "Монитор всего неба"

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:00

2024-08-17T09:00

2024-08-17T09:46

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28" с рентгеновским прибором "Монитор всего неба" и другими полезными грузами пристыковался к служебному модулю "Звезда" МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".Корабль доставил на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Он привез на орбиту оборудование для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет", "Фотобиореактор".Как писала в Telegram-канале ракетно-космическая корпорация "Энергия", "самый ценный груз — для эксперимента "Монитор всего неба"."Ну почти всего: с орбиты МКС рентгеновский спектрометр будет "видеть" 84 процента небесной сферы", — уточнили в корпорации.Также в "Прогресс" загрузили и другое научное оборудование — для экспериментов "Форсированный выдох" и "Эндотелий", в ходе которых будет изучаться, как длительный космический полет влияет на функции легких, а также влияние геомагнитосферы Земли на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, на борту "Прогресса" находятся 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС."Прогресс МС-28" начал свой полет в 6:20 мск 15 августа, когда ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур. За девять минут она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС, который прошел по стандартной двухсуточной схеме. За это время грузовик сделал 34 витка вокруг Земли. Как ожидается, общая продолжительность орбитального полета "Прогресса МС-28" составит 179 суток.

https://ria.ru/20240802/starliner-1963791544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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