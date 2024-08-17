https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

Россия немедленно ответит на любые попытки Украины ударить по Курской АЭС, заявило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:43

2024-08-17T13:43

2024-08-17T14:07

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия немедленно ответит на любые попытки Украины ударить по Курской АЭС, заявило Минобороны."В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", — говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Минобороны серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС.Эти действия расцениваются как прямое нарушение Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, говорится в сообщении.Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, курская аэс, безопасность, в мире, украина