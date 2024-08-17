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Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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13:43 17.08.2024 (обновлено: 14:07 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
Россия немедленно ответит на любые попытки Украины ударить по Курской АЭС, заявило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:43
2024-08-17T14:07
россия
киев
курская аэс
безопасность
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украина
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия немедленно ответит на любые попытки Украины ударить по Курской АЭС, заявило Минобороны."В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", — говорится в сообщении ведомства.Подчеркивается, что Минобороны серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС.Эти действия расцениваются как прямое нарушение Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, говорится в сообщении.Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
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россия, киев, курская аэс, безопасность, в мире, украина
Россия, Киев, Курская АЭС, Безопасность, В мире, Украина
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС

В Минобороны пообещали жесткий ответ на возможную провокацию Киева на АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия немедленно ответит на любые попытки Украины ударить по Курской АЭС, заявило Минобороны.
"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", — говорится в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Подчеркивается, что Минобороны серьезно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киева к нанесению удара по Курской АЭС.
Эти действия расцениваются как прямое нарушение Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, говорится в сообщении.
Накануне представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Так, Киев собирается использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области.
По данным военкора Марата Хайруллина, украинские боевики готовят взрыв "грязной бомбы", планируется нанести удары по местам хранения отработавшего ядерного топлива.
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