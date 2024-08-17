https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:34
2024-08-17T13:34
2024-08-17T14:34
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны.Также оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили:Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 БПЛА, из них десять — вне зоны проведения специальной военной операции.В свою очередь, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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украина, сша, россия, ми-17, ми-8 амтш, су-24
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Ми-17, Ми-8 АМТШ, Су-24
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили Су-24 и три вертолета на аэродромах ВСУ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны.
Также оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили:
- две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США;
- четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США;
- пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D ЗРК IRIS-T производства ФРГ;
- пусковую установку ЗРК С-125.
Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 БПЛА, из них десять — вне зоны проведения специальной военной операции.
В свою очередь, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.