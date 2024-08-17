https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html

Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ

Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024

Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ

Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T13:34

2024-08-17T13:34

2024-08-17T14:34

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

ми-17

ми-8 амтш

су-24

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны.Также оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили:Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 БПЛА, из них десять — вне зоны проведения специальной военной операции.В свою очередь, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240816/bars-1966245521.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, ми-17, ми-8 амтш, су-24