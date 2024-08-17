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Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 17.08.2024 (обновлено: 14:34 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966761628.html
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2024
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ
Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T13:34
2024-08-17T14:34
специальная военная операция на украине
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россия
ми-17
ми-8 амтш
су-24
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны.Также оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили:Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 БПЛА, из них десять — вне зоны проведения специальной военной операции.В свою очередь, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, россия, ми-17, ми-8 амтш, су-24
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Ми-17, Ми-8 АМТШ, Су-24
Российские военные уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили Су-24 и три вертолета на аэродромах ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили на аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 Воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны.
Также оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили:
  • две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США;
  • четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США;
  • пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D ЗРК IRIS-T производства ФРГ;
  • пусковую установку ЗРК С-125.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, российские военные поразили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 БПЛА, из них десять — вне зоны проведения специальной военной операции.
В свою очередь, Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.
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