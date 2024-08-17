https://ria.ru/20240817/migrant-1966768718.html

На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело

На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело - РИА Новости, 17.08.2024

На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело

В Приамурье завели уголовное дело на мигранта за попытку изнасилования матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:44

2024-08-17T14:44

2024-08-17T15:14

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг — РИА Новости. В Приамурье завели уголовное дело на мигранта за попытку изнасилования матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО, сообщило СУ СК по региону. "По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по изложенным в публикации фактам следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.Подозреваемого задержали, сейчас ведется следствие. Ранее Telegram-канал "Русская община ZOV" сообщил, что жительница Благовещенска вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель довез ее, заблокировал двери машины и стал домогаться.Женщине удалось вырваться и позвонить сыну, который находится в зоне СВО. Он обратился в "Русскую общину" за помощью. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области.

https://ria.ru/20240817/izhevsk-1966765330.html

https://ria.ru/20240813/delo-1966040434.html

благовещенск

амурская область

россия

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)