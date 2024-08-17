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На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело - РИА Новости, 17.08.2024
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14:44 17.08.2024 (обновлено: 15:14 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/migrant-1966768718.html
На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело
На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело - РИА Новости, 17.08.2024
На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело
В Приамурье завели уголовное дело на мигранта за попытку изнасилования матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:44
2024-08-17T15:14
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг — РИА Новости. В Приамурье завели уголовное дело на мигранта за попытку изнасилования матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО, сообщило СУ СК по региону. &quot;По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по изложенным в публикации фактам следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело&quot;, — отметили в ведомстве.Подозреваемого задержали, сейчас ведется следствие. Ранее Telegram-канал "Русская община ZOV" сообщил, что жительница Благовещенска вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель довез ее, заблокировал двери машины и стал домогаться.Женщине удалось вырваться и позвонить сыну, который находится в зоне СВО. Он обратился в "Русскую общину" за помощью. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области.
https://ria.ru/20240817/izhevsk-1966765330.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На мигранта, пытавшегося изнасиловать мать бойца СВО, завели уголовное дело

В Приамурье завели дело на мигранта за попытку изнасилования матери бойца СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг — РИА Новости. В Приамурье завели уголовное дело на мигранта за попытку изнасилования матери военнослужащего, находящегося в зоне СВО, сообщило СУ СК по региону.
«

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по изложенным в публикации фактам следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.

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Подозреваемого задержали, сейчас ведется следствие.
Ранее Telegram-канал "Русская община ZOV" сообщил, что жительница Благовещенска вызвала такси, чтобы добраться до дома. Водитель довез ее, заблокировал двери машины и стал домогаться.
Женщине удалось вырваться и позвонить сыну, который находится в зоне СВО. Он обратился в "Русскую общину" за помощью.
После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий мигранта против жительницы Амурской области.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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