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МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским - РИА Новости, 17.08.2024
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Религия
 
14:16 17.08.2024 (обновлено: 14:50 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/mid-1966764694.html
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским - РИА Новости, 17.08.2024
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским
Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T14:16
2024-08-17T14:50
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ.В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, упоминается отнятие у УПЦ церкви иконы Божьей Матери "Живоносный Источник" на территории Киево-Печерской лавры. Украинские неонацисты, опьяненные чувством безнаказанности, снова оскверняют главную святыню самой многочисленной церкви Украины, нарушая права миллионов верующих, подчеркивается в сообщении."Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной Раде скандального варварского законопроекта о запрете Украинской православной церкви, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе. Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - говорится в сообщении.При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат"."Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью", - сказали также в МИД.
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
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украина, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским

МИД: Киев не сможет уничтожить православие, проект о запрете УПЦ варварский

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
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В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, упоминается отнятие у УПЦ церкви иконы Божьей Матери "Живоносный Источник" на территории Киево-Печерской лавры. Украинские неонацисты, опьяненные чувством безнаказанности, снова оскверняют главную святыню самой многочисленной церкви Украины, нарушая права миллионов верующих, подчеркивается в сообщении.
"Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной Раде скандального варварского законопроекта о запрете Украинской православной церкви, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе. Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - говорится в сообщении.
При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат".
"Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью", - сказали также в МИД.
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