МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским
МИД: Киев не сможет уничтожить православие, проект о запрете УПЦ варварский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ.
В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, упоминается отнятие у УПЦ церкви иконы Божьей Матери "Живоносный Источник" на территории Киево-Печерской лавры. Украинские неонацисты, опьяненные чувством безнаказанности, снова оскверняют главную святыню самой многочисленной церкви Украины, нарушая права миллионов верующих, подчеркивается в сообщении.
"Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной Раде скандального варварского законопроекта о запрете Украинской православной церкви, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе. Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - говорится в сообщении.
При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат".
"Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью", - сказали также в МИД.
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