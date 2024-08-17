https://ria.ru/20240817/mid-1966764694.html

МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским

МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским - РИА Новости, 17.08.2024

МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским

Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T14:16

2024-08-17T14:16

2024-08-17T14:50

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ варварский, заявили в МИД РФ.В понедельник Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость", в четверг украинское агентство УНН сообщило, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны.В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, упоминается отнятие у УПЦ церкви иконы Божьей Матери "Живоносный Источник" на территории Киево-Печерской лавры. Украинские неонацисты, опьяненные чувством безнаказанности, снова оскверняют главную святыню самой многочисленной церкви Украины, нарушая права миллионов верующих, подчеркивается в сообщении."Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной Раде скандального варварского законопроекта о запрете Украинской православной церкви, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе. Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны", - говорится в сообщении.При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат"."Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью", - сказали также в МИД.

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, ситуация вокруг упц