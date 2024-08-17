https://ria.ru/20240817/matvienko-1966736118.html

Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию

Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию - РИА Новости, 17.08.2024

Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T09:26

2024-08-17T09:26

2024-08-17T09:26

индонезия

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию с визитом. "Желаю Вам, уважаемый господин председатель, и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Республики Индонезии - благополучия и процветания. Буду рада видеть Вас в России", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Матталитти по случаю Дня провозглашения независимости Индонезии. Председатель Совфеда отметила, что межпарламентский диалог между странами занимает особое место во всем комплексе двусторонних отношений, а также способствует углублению взаимопонимания между народами России и Индонезии. "Российско-индонезийские связи характеризуются устойчивой положительной динамикой, что отражается в созвучности позиций по ключевым вопросам международной повестки дня и обоюдном стремлении к дальнейшему расширению сотрудничества в различных областях. Наши государства тесно взаимодействуют при решении глобальных и региональных проблем", - констатировала Матвиенко.

https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире