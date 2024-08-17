https://ria.ru/20240817/matvienko-1966736118.html
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию - РИА Новости, 17.08.2024
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:26
2024-08-17T09:26
2024-08-17T09:26
индонезия
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию с визитом. "Желаю Вам, уважаемый господин председатель, и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Республики Индонезии - благополучия и процветания. Буду рада видеть Вас в России", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Матталитти по случаю Дня провозглашения независимости Индонезии. Председатель Совфеда отметила, что межпарламентский диалог между странами занимает особое место во всем комплексе двусторонних отношений, а также способствует углублению взаимопонимания между народами России и Индонезии. "Российско-индонезийские связи характеризуются устойчивой положительной динамикой, что отражается в созвучности позиций по ключевым вопросам международной повестки дня и обоюдном стремлении к дальнейшему расширению сотрудничества в различных областях. Наши государства тесно взаимодействуют при решении глобальных и региональных проблем", - констатировала Матвиенко.
https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Индонезия, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию
Матвиенко пригласила Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию с визитом.
"Желаю Вам, уважаемый господин председатель, и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Республики Индонезии - благополучия и процветания. Буду рада видеть Вас в России", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Матталитти по случаю Дня провозглашения независимости Индонезии.
Председатель Совфеда отметила, что межпарламентский диалог между странами занимает особое место во всем комплексе двусторонних отношений, а также способствует углублению взаимопонимания между народами России и Индонезии.
"Российско-индонезийские связи характеризуются устойчивой положительной динамикой, что отражается в созвучности позиций по ключевым вопросам международной повестки дня и обоюдном стремлении к дальнейшему расширению сотрудничества в различных областях. Наши государства тесно взаимодействуют при решении глобальных и региональных проблем", - констатировала Матвиенко.