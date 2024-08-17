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Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию - РИА Новости, 17.08.2024
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09:26 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/matvienko-1966736118.html
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию - РИА Новости, 17.08.2024
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T09:26
2024-08-17T09:26
индонезия
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию с визитом. "Желаю Вам, уважаемый господин председатель, и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Республики Индонезии - благополучия и процветания. Буду рада видеть Вас в России", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Матталитти по случаю Дня провозглашения независимости Индонезии. Председатель Совфеда отметила, что межпарламентский диалог между странами занимает особое место во всем комплексе двусторонних отношений, а также способствует углублению взаимопонимания между народами России и Индонезии. "Российско-индонезийские связи характеризуются устойчивой положительной динамикой, что отражается в созвучности позиций по ключевым вопросам международной повестки дня и обоюдном стремлении к дальнейшему расширению сотрудничества в различных областях. Наши государства тесно взаимодействуют при решении глобальных и региональных проблем", - констатировала Матвиенко.
https://ria.ru/20240817/rossija-1966724127.html
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индонезия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Индонезия, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко пригласила спикера парламента Индонезии посетить Россию

Матвиенко пригласила Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Совета представителей регионов парламента Индонезии Ла Ньяллу Махмуда Матталитти посетить Россию с визитом.
"Желаю Вам, уважаемый господин председатель, и Вашим коллегам дальнейших успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Республики Индонезии - благополучия и процветания. Буду рада видеть Вас в России", - написала Матвиенко в телеграмме на имя Матталитти по случаю Дня провозглашения независимости Индонезии.
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Председатель Совфеда отметила, что межпарламентский диалог между странами занимает особое место во всем комплексе двусторонних отношений, а также способствует углублению взаимопонимания между народами России и Индонезии.
"Российско-индонезийские связи характеризуются устойчивой положительной динамикой, что отражается в созвучности позиций по ключевым вопросам международной повестки дня и обоюдном стремлении к дальнейшему расширению сотрудничества в различных областях. Наши государства тесно взаимодействуют при решении глобальных и региональных проблем", - констатировала Матвиенко.
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ИндонезияРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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