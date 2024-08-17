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В ФРГ сделали неожиданное заявление о немецком оружии в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/lindner-1966798651.html
В ФРГ сделали неожиданное заявление о немецком оружии в Курской области
В ФРГ сделали неожиданное заявление о немецком оружии в Курской области - РИА Новости, 17.08.2024
В ФРГ сделали неожиданное заявление о немецком оружии в Курской области
В правительстве Германии заявили, что ответственность за немецкие вооружения в случае их присутствия в Курской области несут украинские власти. Об этом сказал... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T19:05
2024-08-17T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
курская область
кристиан линднер
борис писториус
николай патрушев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В правительстве Германии заявили, что ответственность за немецкие вооружения в случае их присутствия в Курской области несут украинские власти. Об этом сказал глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью швейцарской радиостанции SRF."Оружие перешло в зону ответственности Украины", — утверждает Линднер, по мнению которого Киев "реализует свое право на самооборону".Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются, и дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться. По информации издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.), соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме от 5 августа к министру обороны ФРГ Борису Писториусу.Как заявил ранее помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора.
https://ria.ru/20240817/fas-1966757450.html
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в мире, германия, украина, курская область, кристиан линднер, борис писториус, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Курская область, Кристиан Линднер, Борис Писториус, Николай Патрушев, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ФРГ сделали неожиданное заявление о немецком оружии в Курской области

Глава Минфина ФРГ Линднер: Украина может использовать немецкое оружие, как хочет

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В правительстве Германии заявили, что ответственность за немецкие вооружения в случае их присутствия в Курской области несут украинские власти. Об этом сказал глава минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью швейцарской радиостанции SRF.
"Оружие перешло в зону ответственности Украины", — утверждает Линднер, по мнению которого Киев "реализует свое право на самооборону".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Германия сократит военную помощь Украине, пишут СМИ
Вчера, 13:08
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются, и дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться. По информации издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.), соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме от 5 августа к министру обороны ФРГ Борису Писториусу.
Как заявил ранее помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"На запад": в Германии забили тревогу из-за прорыва России
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКурская областьКристиан ЛинднерБорис ПисториусНиколай ПатрушевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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