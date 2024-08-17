https://ria.ru/20240817/likhachev-1966773867.html

Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС

Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции,... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:20

2024-08-17T15:20

2024-08-17T15:42

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

курчатов

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции, сообщила российская атомная госкорпорация.В субботу Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. Ситуация продолжает ухудшаться, заявил Лихачев."По итогам обсуждений Алексей Лихачёв пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

курчатов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, курчатов, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ