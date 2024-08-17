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Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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15:20 17.08.2024 (обновлено: 15:42 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/likhachev-1966773867.html
Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС
Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции,... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:20
2024-08-17T15:42
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
курчатов
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции, сообщила российская атомная госкорпорация.В субботу Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. Ситуация продолжает ухудшаться, заявил Лихачев."По итогам обсуждений Алексей Лихачёв пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
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курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, курчатов, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ
Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество, Курчатов, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС

Лихачев пригласил Гросси посетить Курскую АЭС и город Курчатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию вокруг станции, сообщила российская атомная госкорпорация.
В субботу Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС. Ситуация продолжает ухудшаться, заявил Лихачев.
"По итогам обсуждений Алексей Лихачёв пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта", - говорится в сообщении.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Вчера, 13:43
 
Курская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОбществоКурчатовАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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