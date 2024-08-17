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Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе - РИА Новости, 18.08.2024
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23:59 17.08.2024 (обновлено: 03:32 18.08.2024)
https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html
Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе
Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе - РИА Новости, 18.08.2024
Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-17T23:59
2024-08-18T03:32
в мире
калифорния
дональд трамп
камала харрис
тим уолц
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет сервировать мороженое, заявил ее напарник по выборам Тим Уолц.&quot;Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри&quot;, — заявил кандидат в вице-президенты на предвыборном мероприятии.Харрис родилась в семье иммигрантов-ученых в Калифорнии. Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века. Машины мороженого "Макфлурри" в Макдональдсе знамениты тем, что часто не работают. Недовольные клиенты даже создали специальный сайт-карту, где указаны все неработающие мороженицы. Проблема часто высмеивается в мемах и даже привлекла внимание американских регуляторов.
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в мире, калифорния, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024
В мире, Калифорния, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц, Выборы президента США — 2024
Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе

Уолц: Харрис в отличие от Трампа умеет сервировать мороженое в Макдональдсе

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет сервировать мороженое, заявил ее напарник по выборам Тим Уолц.
«

"Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри", — заявил кандидат в вице-президенты на предвыборном мероприятии.

Харрис родилась в семье иммигрантов-ученых в Калифорнии. Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века.
Машины мороженого "Макфлурри" в Макдональдсе знамениты тем, что часто не работают. Недовольные клиенты даже создали специальный сайт-карту, где указаны все неработающие мороженицы. Проблема часто высмеивается в мемах и даже привлекла внимание американских регуляторов.
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