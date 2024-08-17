Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе
Уолц: Харрис в отличие от Трампа умеет сервировать мороженое в Макдональдсе
© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет сервировать мороженое, заявил ее напарник по выборам Тим Уолц.
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"Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри", — заявил кандидат в вице-президенты на предвыборном мероприятии.
Харрис родилась в семье иммигрантов-ученых в Калифорнии. Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века.
Машины мороженого "Макфлурри" в Макдональдсе знамениты тем, что часто не работают. Недовольные клиенты даже создали специальный сайт-карту, где указаны все неработающие мороженицы. Проблема часто высмеивается в мемах и даже привлекла внимание американских регуляторов.
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