https://ria.ru/20240817/kharris-1966827486.html

Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе

Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе - РИА Новости, 18.08.2024

Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-17T23:59

2024-08-17T23:59

2024-08-18T03:32

в мире

калифорния

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда Макдональдс и умеет сервировать мороженое, заявил ее напарник по выборам Тим Уолц."Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, как многие из нас, кому пришлось работать с молодости для того, чтобы свести концы с концами, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он знает нас. Он не может работать с машиной Макфлурри", — заявил кандидат в вице-президенты на предвыборном мероприятии.Харрис родилась в семье иммигрантов-ученых в Калифорнии. Трамп происходит из семьи мультимиллионеров, чье состояние берет свои истоки с начала XX века. Машины мороженого "Макфлурри" в Макдональдсе знамениты тем, что часто не работают. Недовольные клиенты даже создали специальный сайт-карту, где указаны все неработающие мороженицы. Проблема часто высмеивается в мемах и даже привлекла внимание американских регуляторов.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калифорния, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024