https://ria.ru/20240817/kannabis-1966780418.html

На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту

На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту - РИА Новости, 17.08.2024

На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений, заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T16:17

2024-08-17T16:17

2024-08-17T16:17

в мире

украина

ольга стефанишина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений, заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. "Насколько мне известно - нет", - ответила она на вопрос изданию "Украинские новости", будет ли введен возрастной ценз на продажу медицинского каннабиса. В пятницу на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ольга стефанишина, владимир зеленский, верховная рада украины