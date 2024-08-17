https://ria.ru/20240817/kannabis-1966780418.html
На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту
На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту - РИА Новости, 17.08.2024
На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту
Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений, заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T16:17
2024-08-17T16:17
2024-08-17T16:17
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ольга стефанишина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений, заявила депутат Верховной рады Ольга Стефанишина. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. "Насколько мне известно - нет", - ответила она на вопрос изданию "Украинские новости", будет ли введен возрастной ценз на продажу медицинского каннабиса. В пятницу на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927708441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ольга стефанишина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине медицинский каннабис будут продавать без ограничений по возрасту
Стефанишина: каннабис разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений