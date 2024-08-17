https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html

На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок

На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок - РИА Новости, 17.08.2024

На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок

Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T23:39

2024-08-17T23:39

2024-08-17T23:39

происшествия

шивелуч

камчатка

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_422:0:4063:2048_1920x0_80_0_0_565b87f8ec29e93bce0678d83c89275f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена", - сообщает ведомство. По данным Камчатской группы реагирования на вулканическое извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на Шивелуче происходит извержение конуса "300 лет РАН". Пепловые колонны поднимаются на высоту до 8 километров над уровнем моря. В темное время суток над исполином были зафиксированы молнии. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.

https://ria.ru/20240817/stambul-1966739089.html

шивелуч

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шивелуч, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)