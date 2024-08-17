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На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок - РИА Новости, 17.08.2024
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23:39 17.08.2024
https://ria.ru/20240817/kamchatka-1966825758.html
На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок
На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок - РИА Новости, 17.08.2024
На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок
Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T23:39
2024-08-17T23:39
происшествия
шивелуч
камчатка
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена", - сообщает ведомство. По данным Камчатской группы реагирования на вулканическое извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на Шивелуче происходит извержение конуса "300 лет РАН". Пепловые колонны поднимаются на высоту до 8 километров над уровнем моря. В темное время суток над исполином были зафиксированы молнии. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.
https://ria.ru/20240817/stambul-1966739089.html
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происшествия, шивелуч, камчатка, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке вулкан после извержения присыпал пеплом соседний поселок

На Камчатке после извержения вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение пепла

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена", - сообщает ведомство.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканическое извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на Шивелуче происходит извержение конуса "300 лет РАН". Пепловые колонны поднимаются на высоту до 8 километров над уровнем моря. В темное время суток над исполином были зафиксированы молнии.
Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселков Ключи и Усть-Камчатск.
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ПроисшествияШивелучКамчаткаРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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