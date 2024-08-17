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Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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17:49 17.08.2024 (обновлено: 17:58 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/aes-1966792366.html
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "на фоне событий в России", учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС выразил готовность оценить ситуацию и РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T17:49
2024-08-17T17:58
в мире
россия
магатэ
курская аэс
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ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "на фоне событий в России", учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС выразил готовность оценить ситуацию и посетить станцию, заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства.В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции."Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, принял ли глава МАГАТЭ приглашение Лихачева. Там отметили, что Гросси выразил готовность на фоне недавних событий в России, в том числе близости военных действий к важной и действующей атомной электростанции. Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается.Отвечая на вопрос, как Гросси оценивает ситуацию с безопасностью на Запорожской и Курской АЭС, в МАГАТЭ заявили, что Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся постоянные представители Агентства, "и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария"."Росатом" заявлял, что в субботу в непосредственной близости от Запорожской АЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с украинского беспилотника "был сброшен боевой заряд".В пятницу представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.МИД России на фоне сведений о подготовке Украиной провокации против Курской АЭС призвал международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, осудить готовящиеся киевским режимом провокации на ядерных объектах РФ, чреватые масштабной техногенной катастрофой в Европе.Минобороны заявило, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС.
https://ria.ru/20240817/mid-1966787449.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
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в мире, россия, магатэ, курская аэс
В мире, Россия, МАГАТЭ, Курская АЭС
Глава МАГАТЭ выразил готовность посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил готовность посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "на фоне событий в России", учитывая близость военных действий к действующей Курской АЭС выразил готовность оценить ситуацию и посетить станцию, заявили РИА Новости в пресс-службе Агентства.
В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и Гросси по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
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"Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, принял ли глава МАГАТЭ приглашение Лихачева. Там отметили, что Гросси выразил готовность на фоне недавних событий в России, в том числе близости военных действий к важной и действующей атомной электростанции. Уточняется, что обсуждение этого вопроса продолжается.
Отвечая на вопрос, как Гросси оценивает ситуацию с безопасностью на Запорожской и Курской АЭС, в МАГАТЭ заявили, что Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций, где находятся постоянные представители Агентства, "и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария".
"Росатом" заявлял, что в субботу в непосредственной близости от Запорожской АЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с украинского беспилотника "был сброшен боевой заряд".
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
Вчера, 13:43
В пятницу представитель российского силового ведомства заявил РИА Новости, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС: боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.
МИД России на фоне сведений о подготовке Украиной провокации против Курской АЭС призвал международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, осудить готовящиеся киевским режимом провокации на ядерных объектах РФ, чреватые масштабной техногенной катастрофой в Европе.
Минобороны заявило, что Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры в случае начала киевским режимом реализации планов удара по Курской АЭС.
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Вчера, 16:56
 
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