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Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
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15:17 17.08.2024 (обновлено: 15:44 17.08.2024)
https://ria.ru/20240817/aes-1966773473.html
Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024
Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг... РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-17T15:17
2024-08-17T15:44
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
курская аэс
общество
алексей лихачев
рафаэль гросси
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться."Днём 17 августа состоялся телефонный разговор генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это уже второй разговор за последнее время - предыдущие консультации прошли 9 августа. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора Лихачёв подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".Как отмечает "Росатом", в субботу в непосредственной близости от Запорожской АЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с украинского беспилотника "был сброшен боевой заряд".Ежедневно фиксируются факты обстрела территории Энергодара и близлежащих населенных пунктов, констатирует госкорпорация."В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в среду в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства. По счастливой случайности никто не пострадал. Ежедневно в городе по 10-12 раз срабатывает сигнал воздушной тревоги. За последние сутки таких оповещений было 21", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html
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запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, общество, алексей лихачев, рафаэль гросси, безопасность, энергодар, курчатов
Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Курская АЭС, Общество, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Безопасность, Энергодар, Курчатов
Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Лихачев заявил. что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшилась

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться.
"Днём 17 августа состоялся телефонный разговор генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это уже второй разговор за последнее время - предыдущие консультации прошли 9 августа. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе разговора Лихачёв подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".
Как отмечает "Росатом", в субботу в непосредственной близости от Запорожской АЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с украинского беспилотника "был сброшен боевой заряд".
Ежедневно фиксируются факты обстрела территории Энергодара и близлежащих населенных пунктов, констатирует госкорпорация.
"В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в среду в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства. По счастливой случайности никто не пострадал. Ежедневно в городе по 10-12 раз срабатывает сигнал воздушной тревоги. За последние сутки таких оповещений было 21", - говорится в сообщении.
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Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭКурская АЭСОбществоАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиБезопасностьЭнергодарКурчатов
 
 
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