https://ria.ru/20240817/aes-1966773473.html

Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.08.2024

Лихачев обсудил с Гросси ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг... РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-17T15:17

2024-08-17T15:17

2024-08-17T15:44

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

курская аэс

общество

алексей лихачев

рафаэль гросси

безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу провели телефонный разговор, обсуждалась ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС - она, по словам Лихачева, продолжает ухудшаться."Днём 17 августа состоялся телефонный разговор генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это уже второй разговор за последнее время - предыдущие консультации прошли 9 августа. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора Лихачёв подчеркнул, что "ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться".Как отмечает "Росатом", в субботу в непосредственной близости от Запорожской АЭС на дорогу, которой регулярно пользуются для перевозки персонала, с украинского беспилотника "был сброшен боевой заряд".Ежедневно фиксируются факты обстрела территории Энергодара и близлежащих населенных пунктов, констатирует госкорпорация."В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в среду в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства. По счастливой случайности никто не пострадал. Ежедневно в городе по 10-12 раз срабатывает сигнал воздушной тревоги. За последние сутки таких оповещений было 21", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/zaes-1965573763.html

https://ria.ru/20240817/likhachev-1966773867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, общество, алексей лихачев, рафаэль гросси, безопасность, энергодар, курчатов