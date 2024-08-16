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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде - РИА Новости, 16.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде

Взрыв вновь прогремел в пятницу в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:17

2024-08-16T19:17

2024-08-16T19:17

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в пятницу в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрыва", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в пятницу "Общественное" сообщало о взрывах в Павлограде и Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины