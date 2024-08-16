https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html

ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники

ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники - РИА Новости, 17.08.2024

ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники

ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщил военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.08.2024

2024-08-16T21:52

2024-08-16T21:52

2024-08-17T00:56

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщил военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники."Источники с той стороны сообщают, что укропы готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода укропов со стороны Глухова на Рыльск", — написал он.Военкор уточнил, что спецбоеголовки для провокации уже завезли на Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской областиХайруллин призвал относиться к информации серьезно "на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада"."Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС", — добавил он.Информацию о возможной атаке ВСУ на АЭС в Энергодаре и Курчатове подтвердил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом", — сказал он.Собеседник агентства также заявил, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды.Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся Киевом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", "в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины".В ВГА подчеркнули, что киевским режимом "получена команда максимально поднять градус эскалации". Там уточнили, что информацию о планах ВСУ ударить по российским ядерным объектам получили от украинских военнопленных.По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атаку планируют совершить оружием, переданным странами НАТО, с согласия Запада."По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", — сказал он.По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно, Россию".Лебедев добавил, что в Сумы и контролируемое Киевом Запорожье уже прибыло большое количество западных журналистов.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240813/bomba-1965914037.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина