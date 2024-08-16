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ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники - РИА Новости, 17.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 16.08.2024 (обновлено: 00:56 17.08.2024)
https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html
ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники
ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники - РИА Новости, 17.08.2024
ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники
ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщил военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.08.2024
2024-08-16T21:52
2024-08-17T00:56
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщил военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники."Источники с той стороны сообщают, что укропы готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода укропов со стороны Глухова на Рыльск", — написал он.Военкор уточнил, что спецбоеголовки для провокации уже завезли на Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской областиХайруллин призвал относиться к информации серьезно "на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада"."Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС", — добавил он.Информацию о возможной атаке ВСУ на АЭС в Энергодаре и Курчатове подтвердил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом", — сказал он.Собеседник агентства также заявил, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды.Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся Киевом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", "в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины".В ВГА подчеркнули, что киевским режимом "получена команда максимально поднять градус эскалации". Там уточнили, что информацию о планах ВСУ ударить по российским ядерным объектам получили от украинских военнопленных.По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атаку планируют совершить оружием, переданным странами НАТО, с согласия Запада.&quot;По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям&quot;, — сказал он.По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно, Россию".Лебедев добавил, что в Сумы и контролируемое Киевом Запорожье уже прибыло большое количество западных журналистов.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240813/bomba-1965914037.html
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вооруженные силы украины, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщили источники

Военкор Хайруллин: ВСУ готовят взрыв "грязной бомбы" у хранилищ АЭС в России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы, сообщил военкор Марат Хайруллин в Telegram со ссылкой на источники.
«
"Источники с той стороны сообщают, что укропы готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Возможно, во время очередной попытки захода укропов со стороны Глухова на Рыльск", — написал он.
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Военкор уточнил, что спецбоеголовки для провокации уже завезли на Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области
Хайруллин призвал относиться к информации серьезно "на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада".
"Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС", — добавил он.
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Информацию о возможной атаке ВСУ на АЭС в Энергодаре и Курчатове подтвердил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
«
"Целью являются места хранения отработавшего ядерного топлива. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом", — сказал он.
Собеседник агентства также заявил, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды.
Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся Киевом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", "в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины".
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В ВГА подчеркнули, что киевским режимом "получена команда максимально поднять градус эскалации". Там уточнили, что информацию о планах ВСУ ударить по российским ядерным объектам получили от украинских военнопленных.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атаку планируют совершить оружием, переданным странами НАТО, с согласия Запада.
«

"По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям", — сказал он.

По словам собеседника, "виноватыми сделают, конечно, Россию".
Лебедев добавил, что в Сумы и контролируемое Киевом Запорожье уже прибыло большое количество западных журналистов.
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